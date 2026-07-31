Detenidos un policía nacional y otras cuatro personas por increpar a Reyes Maroto tras la victoria de España en el Mundial

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el 15º Congreso Regional del PSOE-M, en la Universidad Carlos III, a 1 de febrero de 2025, en Leganés, Madrid (España). (Mateo Lanzuela/Europa Press)

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Cinco personas, entre ellas un agente de la Policía Nacional fuera de servicios, fueron detenidas el pasado 21 de julio por increpar e insultar a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, mientras celebraba la victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial, tal y como ha adelantado este viernes elDiario.es.

Los hechos ocurrieron en un bar del barrio madrileño de Simancas, en el distrito de San Blas-Canillejas, situado junto a la sede del PSOE de Madrid. Maroto había acudido junto a otros militantes y cargos socialistas para celebrar su victoria en las primarias del partido que la confirmaron como candidata a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027 y seguir la final del Mundial, celebrado el domingo 19 de julio.

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Según relataron fuentes presenciales a elDiario.es, “fue increpada por los clientes de una mesa al levantarse a por bebidas e ir al baño”, pero restaron importancia inicialmente a lo sucedido porque los propietarios del establecimiento, los trabajadores y otros clientes intervinieron para evitar que el incidente pasara a mayor grado.

Imágenes de los futbolistas saludando a Pedro Sánchez antes de posar para la foto oficial con el trofeo.

Sin embargo, el altercado se agravó una vez terminó el partido. Varios militantes socialistas salieron a la terraza del local para fotografiarse con una bandera de España, momento en el que el mismo grupo de personas volvió a increparlos. Ahí fue cuando, de acuerdo los sendos medios, comenzaron a gritar expresiones como “rojos de mierda”, “soltad esa bandera” y también insultos dirigidos al presidente del Gobierno.

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Tras el altercado, una persona del entorno de Maroto recibió una patada por parte de uno de los agitadores, motivo por el que los socialistas avisaron a la Policía Nacional y, cuando llegaron los agentes, el presunto agresor trató de huir, aunque fue interceptado poco después. Finalmente fueron detenidas estas cinco personas. Según recoge elDiario.es, el policía nacional ha sido objeto de un expediente disciplinario.

“Rojos de mierda”

Europa Press añade que los arrestados fueron acusados inicialmente de delitos de odio contra la dirigente socialista. Además, fuentes policiales han explicado a la agencia que estas detenciones quedaron incluidas en el balance de incidencias difundido por la Delegación del Gobierno en Madrid tras las celebraciones del triunfo de la selección española, aunque precisaron que los hechos ocurrieron al margen de las concentraciones multitudinarias que tuvieron lugar por las calles del centro de la capital.

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Las mismas fuentes señalaron que los cinco arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para prestar declaración y posteriormente quedaron en libertad. La investigación continúa abierta, aunque, según las fuentes consultadas por elDiario.es, la ausencia de denuncia contra quienes no participaron directamente en la agresión física habría motivado el archivo de las actuaciones para varios de ellos, incluido el agente. Por el contrario, el militante que recibió la patada sí presentó denuncia y permanece a la espera de ser citado para declarar.

Desde el entorno de Maroto han subrayado a Europa Press que la actuación de los agentes que acudieron al establecimiento fue “ejemplar”, al igual que la de los propietarios y los clientes del bar. El militante agredido por la patada presentó denuncia y está a la espera de que sea llamado a declarar, precisan a esta agencia de noticias.

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