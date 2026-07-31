Amalia Martos, la única española de ‘Operación Triunfo USA’, abandona por motivos médicos y el programa adelanta la final al 10 de agosto

Amalia Martos abandona el programa por problemas de salud. (Instagram)

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Amalia Martos, la única concursante española en Operación Triunfo USA, se vio obligada a abandonar el programa por motivos médicos. La joven, originaria de Madrid, había confesado desde hacía días un fuerte dolor de tripa que finalmente la apartó de la competencia, llevándola a ser ingresada bajo recomendación médica. La organización del programa decidió no desvelar el diagnóstico para proteger su privacidad, pero la intensidad del momento marcó un antes y un después en la presente edición.

La despedida de Amalia fue uno de los momentos más emotivos vividos en la academia estadounidense. Erika Ender, directora de esta versión de Operación Triunfo, reunió a todos los participantes para comunicar la decisión, acompañada de la propia Amalia, visiblemente emocionada. “Ella no está bien, necesitan llevársela a la clínica para poderla controlar porque aquí no podemos darle la atención que ella necesita ni tampoco podemos permitir que siga empeorando. En todo este tiempo no se ha curado”, explicó Ender ante la mirada atenta de los concursantes, que rompieron en llanto al despedirse de su compañera.

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El abandono de Amalia no solo significó una pérdida personal para quienes compartían el día a día con ella, sino que además coincidió con un giro inesperado para la versión estadounidense del formato. Telemundo, la cadena responsable de la emisión, decidió cancelar el programa antes de lo previsto debido a las bajas audiencias. Así, la gala final se celebrará el 10 de agosto, con presencia española únicamente en la figura del jurado, representada por David Bisbal.

La salida de Amalia Martos del concurso

Durante varios días, Amalia Martos había comunicado a sus compañeros y al equipo de producción que sufría un fuerte dolor abdominal. A pesar de los intentos por mejorar su estado, la situación no presentó avances y el equipo médico de la Academia recomendó su ingreso inmediato en una clínica externa. “La recomendación de la doctora es que ella recoja sus cosas y se quede ingresada en la clínica. Tiene que abandonar la competencia”, anunció Ender, dejando claro que la salud de la participante era la prioridad absoluta.

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Ante los rumores sobre su posible salida de Operación Triunfo, Noemí Galera aclara la incertidumbre sobre su futuro y el del programa, explicando por qué sus discursos finales suenan a despedida.

La reacción fue inmediata: lágrimas, abrazos y palabras de ánimo llenaron el plató improvisado de la Academia. Amalia, que en poco tiempo había logrado ganarse el cariño de sus compañeros, se despidió entre muestras de afecto. Para muchos, su carácter directo y su estilo personal la habían convertido en una figura reconocible, a pesar de que su forma de expresarse generó cierta controversia en los ensayos. Incluso David Bisbal intervino en su defensa, explicando que la sinceridad frontal es habitual en España y no debe interpretarse como una falta de respeto.

Repercusiones en el concurso y el futuro de OT USA

El abandono de Amalia se produjo en un contexto delicado para la edición estadounidense del talent show. Tras solo 35 días de emisión, Telemundo anunció la cancelación de Operación Triunfo USA, una decisión motivada por los discretos índices de audiencia conseguidos. Como consecuencia, la organización adelantó la gala final al 10 de agosto, modificando la hoja de ruta inicialmente prevista para el formato.

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La española se despide de su paso por 'OT USA' (Prime Video / Televisa)

Con la salida de la concursante madrileña, la presencia española en la recta final del programa queda reducida al papel de David Bisbal como jurado. Amalia se despide así de una aventura que comenzó con grandes expectativas y que, tras este episodio, la obliga a centrarse en su recuperación personal lejos de los focos. Su paso por el programa no solo será recordado por su talento vocal, sino también por la huella emocional que deja entre sus compañeros y seguidores.