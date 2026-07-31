Por qué miles de migrantes cruzaron de golpe hacia Ceuta y Melilla y qué consecuencias puede tener para España

Unos 50 mil migrantes marroquíes cruzaron hacia Ceuta y Melilla en 48 horas y desataron una crisis política, social y diplomática en España

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Unos 50 mil migrantes cruzaron en 48 horas la frontera hacia Ceuta y Melilla. Se trata, en su mayoría, de marroquíes y varones jóvenes. El hecho generó una crisis que sacudió a la sociedad española y puso en jaque la capacidad de respuesta de las autoridades. El episodio provocó temor, autoencierro de los vecinos y reacciones inmediatas del Gobierno nacional. La magnitud y la rapidez del ingreso llevaron a comparar este hecho con otras crisis migratorias recientes en Europa, pero también a preguntarse por su carácter excepcional y sus motivaciones.

Las imágenes de calles repletas y personas grabando desde sus apartamentos circularon en medios y redes sociales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez calificó el suceso como un ataque a la integridad territorial. Sin embargo, descartó declarar la emergencia nacional, al considerar que la ley vigente no contempla los flujos migratorios como causa objetiva para esa medida.

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Pedro Sánchez calificó el ingreso masivo en Ceuta y Melilla como un ataque a la integridad territorial, pero descartó declarar la emergencia nacional (AP Photo/Antonio Sempere)

Eduardo Reina, analista y consultor político en España, sostuvo en Infobae en Vivo que el fenómeno “fue algo medianamente orquestado”. Explicó que la entrada masiva responde a una combinación de oportunidad, efecto contagio y el papel de las redes sociales, que incitan a aprovechar ventanas de ingreso al territorio español.

Factores históricos y diplomáticos en la crisis migratoria

Reina vinculó la situación actual a una larga historia de tensiones entre Marruecos y Argelia, con impacto directo en la frontera con España. Recordó que en 1994 “Marruecos tiene conflicto con Argelia”, lo que derivó en el cierre de fronteras y en relaciones diplomáticas complejas.

El consultor señaló que otro hito relevante fue la crisis de 2021, cuando España acogió por razones humanitarias a Brahim Gali, líder del Frente Polisario, lo que “desató esa crisis diplomática que una de las consecuencias que se produjo precisamente fue la entrada de en torno a diez mil personas, a través del paso del Tarajal en Ceuta”.

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La crisis migratoria en Ceuta y Melilla se vinculó con tensiones históricas entre Marruecos, Argelia y España, además del antecedente diplomático de 2021 REUTERS/Fabian Bimmer

Por su parte, Augusto Delkáder, politólogo español, consideró que la raíz del problema reside en la estrategia de la Unión Europea para externalizar la gestión migratoria a terceros países. “Los países de la Unión Europea, y muy particularmente España, nos convertimos en actores políticos totalmente dependientes de la voluntad de terceros países”, afirmó.

Delkáder subrayó que Marruecos utiliza la modulación de los flujos migratorios conforme a sus intereses para obtener concesiones de España o de la Unión Europea.

Ambos especialistas coincidieron en que los movimientos migratorios masivos no pueden analizarse solo desde la emergencia humanitaria, sino también desde una perspectiva política y diplomática, donde los intereses de los países implicados juegan un papel clave.

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Especialistas advirtieron que Marruecos modula los flujos migratorios para presionar a España y a la Unión Europea en la negociación política REUTERS/Stringer

Respuesta institucional y debate legal en España

Las autoridades españolas devolvieron a casi 30 mil personas, según datos del Ministerio del Interior citados por Delkáder. El politólogo aclaró que esto “contradice el bulo que se ha estado difundiendo de que la última sentencia del Tribunal Supremo de España prohíbe tajantemente en todos los casos las devoluciones en caliente”.

El especialista explicó que la legislación de protección civil no incluye los flujos migratorios como causa para declarar emergencia nacional, aunque reconoció la excepcionalidad de la situación en Ceuta y Melilla.

Reina destacó que la infraestructura de acogida en Ceuta resulta insuficiente, con centros preparados para setecientas personas y actualmente desbordados. Delkáder añadió que el Gobierno busca evitar que el flujo migratorio se incremente, mientras evalúa medidas como la movilización del ejército y la construcción de diques para frenar nuevas entradas.

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El episodio reabrió el debate sobre la capacidad legal y material de España para responder a crisis migratorias de gran magnitud y sobre el marco normativo que regula la declaración de emergencia en estos casos.

Dimensión política y repercusiones en la Unión Europea

Reina vinculó la reacción de los países europeos con la situación política interna de Pedro Sánchez. Señaló que “la Comunidad Económica Europea también lo tiene de punta a Sánchez con el tema migratorio”, y que líderes de otros países presionan por endurecer la gestión en la frontera. Delkáder descartó que sea posible expulsar a España del espacio Schengen, aunque reconoció que existen amenazas de tipo político más que legales.

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España devolvió a casi 30 mil personas y el debate legal se centró en las devoluciones en caliente y en los límites para declarar la emergencia nacional Marcos Moreno - Europa Press

El consultor argentino también indicó que parte de la crítica europea a Sánchez apunta al uso electoral de la migración, en un contexto de baja en las encuestas y de intentos por captar el voto inmigrante. La crisis, según ambos analistas, intensificó la presión sobre el Gobierno y evidenció la falta de consenso europeo sobre la gestión migratoria.

Impacto en la sociedad española y debate sobre regularización

Delkáder explicó que en España existe un proceso regular de regularizaciones migratorias desde la firma del acuerdo de Schengen. La última regularización, impulsada por el Gobierno de Sánchez, solo incluye a quienes residían en el país hasta el 31 de diciembre de 2025. “Eso significa que los que están llegando hoy; hay miles que están ya volviendo porque han dicho: ‘aquí no nos vamos a quedar’. Claro, porque la regularización ya cerró”, aclaró.

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Ambos especialistas subrayaron que la percepción pública se polariza ante episodios como el de Ceuta y Melilla, con discursos que van desde el rechazo al apoyo a la integración. El fenómeno migratorio se consolida como uno de los ejes principales de la agenda política y social en España y Europa.

Polarización, discurso político y rol de los medios

La crisis alimentó la polarización en el debate público, según los analistas. Delkáder destacó que partidos de derecha y extrema derecha buscan aprovechar episodios de este tipo como argumento electoral. “Es una oportunidad para probablemente los sectores que están un poco más radicalizados en materia migratoria, que lo van a querer aprovechar e instrumentalizar también, porque hay una agenda de fondo”, señaló.

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Reina advirtió sobre el papel de las redes sociales y los algoritmos, que elevan la visibilidad de minorías intensas y pueden distorsionar la percepción de la mayoría. Ambos coincidieron en que la solución definitiva requiere un consenso en el ámbito de la Unión Europea y una estrategia común para abordar la gestión de los flujos migratorios y sus consecuencias sociales.

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