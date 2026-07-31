Sole y Rudy se mudaron al campo para restaurar una casa abandonada y rescatar animales que no tenían otra oportunidad: “Buscábamos espacio y tranquilidad”

Sole y Rudy se mudaron al campo para restaurar una casa abandonada y rescatar animales que no tenían otra oportunidad. (YouTube/hilux_aventura)

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Dejar la vida urbana y romper con el ritmo de la ciudad no siempre responde a un impulso, sino a una necesidad vital. Para Sole, exbailarina y profesora de danza, y su pareja Rudy, un artesano del vidrio de origen alemán, el cambio radical implicó una gran apuesta: vender su residencia en la sierra de Madrid para adentrarse en el bosque asturiano y rehabilitar una antigua casona tradicional que se encontraba al borde del colapso.

Acompañados por el sonido del arroyo y rodeados por 13 hectáreas de monte y prados, la pareja ha devuelto la vida a un lugar situado a más de un kilómetro de la carretera principal. Lo que comenzó como una casa en ruinas con los techos apuntalados es hoy un hogar autosuficiente, un espacio creativo y la sede de Socueto Santuario, un refugio dedicado a dar una segunda oportunidad a animales.

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“La casa daba pena”

El proceso de restauración exigió años de esfuerzo físico y económico, una historia que comparten en el canal de YouTube Hilux Aventura. Como recuerda Sole, el estado inicial de la vivienda era desolador: “La casa daba pena. El tejado hundido y los muros de tierra deshechos por la parte de arriba porque el agua los iba recorriendo”. Sin saber a lo que se enfrentaban, la pareja se instaló en la casona desde el primer momento, llegando a levantarse por las noches para achicar agua en los días de lluvia.

El lugar donde descansan los caballos ancianos en el santuario asturiano. (Socueto Santuario)

Rudy asumió la rehabilitación estructural de la vivienda, recuperando la madera del tejado antiguo y aprovechando árboles secos de la propia finca para reconstruir elementos clave como la escalera principal. Al mismo tiempo, acondicionó en la buhardilla su taller de joyería y escultura en vidrio laminado, un oficio artesanal prácticamente extinto de alta precisión desde el que comercializa sus piezas a nivel internacional.

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Actualmente, la casona de Sole y Rudy funciona con un nivel de independencia casi total mediante placas solares, agua propia de manantial y el aprovechamiento de la leña del bosque. “En la ciudad, la autosuficiencia es prácticamente imposible. Aquí te acostumbras; si tienes un kilómetro y medio hasta la carretera, te haces a ir andando o en coche. Es adaptarse y organizarse, poco más”, explica Sole sobre su adaptación al mundo rural.

Un “geriátrico” para caballos y animales vulnerables

La vocación de Sole por el bienestar animal fue la que marcó la necesidad de encontrar un terreno de gran extensión. Su meta era dar respuesta a una realidad tan silenciosa como desgarradora: el destino de los caballos ancianos o lesionados cuando pierden su utilidad deportiva o recreativa. “Normalmente, a un caballo con veinte años se le vende o se le jubila porque ya no sirve; aquí tienen esa otra mitad de vida, cuidados y atendidos. Es como un geriátrico”, subraya.

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Paseo de un caballo en el Socueto Santuario de Rody y Sole. (Socueto Santuario)

En el refugio conviven actualmente doce caballos —algunos de ellos con una longevidad extraordinaria que supera los 30 años de edad—, dos burras rescatadas, siete perros, colonias de gatos esterilizados y una cabra enana. A esta lista se suman dos vacas de raza autóctona casina, salvadas in extremis del matadero cuando ya superaban los 26 años. “Para la gente son vacas de carne, pero aquí las cepillas, te buscan, se relacionan contigo y te das cuenta de que son iguales que cualquier otro animal de compañía”, asegura.

Para costear los gastos veterinarios y de alimentación, la pareja ha estructurado una asociación que permite el apadrinamiento. Además, abren de forma habitual las puertas de la casona para impartir talleres de yoga y pilates, organizar baños de bosque y ofrecer jornadas de convivencia entre los visitantes y los animales. “No se trata solo de pedir una donación, sino de que las personas vengan y se vayan con ese beneficio puesto. Es algo terapéutico para los que vienen y también para nosotros”, concluye.

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