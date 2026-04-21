España

Amnistía Internacional señala a España como uno de los pocos estados que denuncia “sistemáticamente” las violaciones del derecho internacional ante “el desprecio de la ley”

La ONG ha publicado su balance anual, en el que reconoce la labor de España como denunciante, pero señala diversas áreas en las que el país necesita mejorar

Guardar
España, entre los pocos estados que denuncia “sistemáticamente” las violaciones del derecho internacional (IA)
España, entre los pocos estados que denuncia “sistemáticamente” las violaciones del derecho internacional (IA)

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha publicado este martes su informe anual, y sitúa en él a España como uno de los pocos países que se han mantenido constantes en su denuncia del desmantelamiento del derecho internacional.

“Pocos” Estados tuvieron “el valor de alzar la voz contra el estruendo de los cañones que silencia la diplomacia”, según el documento, que destaca que España forma parte de los que han “denunciado sistemáticamente el desmantelamiento de las salvaguardias normativas”.

AI advierte sobre una “deriva hacia el desprecio de la ley”

Durante la presentación del documento en Londres, Agnès Callamard - secretaria general de la ONG - ha señalado como, en 2025, “Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu, por citar solo a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala”. Según Callamard, la única reacción aceptable ante estos hechos es que “los Estados, organismos internacionales y la sociedad civil” rechacen “la política de conciliación a cualquier precio” y resistan colectivamente “esos ataques”.

De acuerdo con el informe, en 2025 se cometió una “gran cantidad” de crímenes bajo el derecho internacional. Menciona, concretamente, la represión contra manifestantes en Irán o el “genocidio” en Gaza atribuido a Israel; y recalca que, aunque “el activismo y la presión judicial” llevaron a algunos Estados a restringir o prohibir las exportaciones de armas a Israel, “las transferencias irresponsables de armamentos han seguido fomentando atrocidades”.

Las instituciones internacionales, según Amnistía, han sufrido los “peores” ataques desde 1948, con sanciones estadounidenses a integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) y la retirada de Estados Unidos de organismos y tratados clave como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, resume el contexto afirmando que se asiste a una “deriva hacia el desprecio de la ley”, con “ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque "aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa". (Fuente: PSOE)

España, entre los pocos países que denuncian violaciones sistemáticas del derecho internacional

En este sentido, Callamard ha cuestionado la “inacción” y el “silencio” de los Estados frente a estos ataques, afirmando que “depredadores políticos y económicos” buscan acabar con el status quo “porque no está al servicio de su hegemonía y su control” e imponer un “orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos”.

De acuerdo con el informe, España es uno de los escasos países que ha denunciado sistemáticamente estas violaciones, recordando también que, antes de 2025, ya había adoptado medidas para reducir el suministro de armas a Israel: “aunque a menudo se limitaron a no conceder nuevas licencias de exportación y siguieron suministrando armas bajo licencias antiguas”. Ya en 2025, España fue más allá con la aprobación de un embargo de armas a Israel.

La ONG también ha valorado positivamente las acciones de estibadores en España, Francia y Marruecos, que tomaron medidas para tratar de “perturbar los envíos de armas hacia Israel”. En este sentido, el documento subraya que el Ejecutivo español ha sido uno de los pocos en la Unión Europea en calificar como “genocidio” la campaña bélica de las FDI en Gaza, además de reclamar una respuesta internacional frente al deterioro de las garantías normativas.

Menas desprotegidos, xenofobia, desahucios, ley mordaza, violencia machista

Al mismo tiempo, más allá de la valoración positiva que hace este informe sobre la postura española en relación al paradigma internacional, el informe dedica un apartado a los desafíos pendientes en España. La ONG lamenta, por ejemplo, que los menores migrantes no acompañados no hayan sido “debidamente” protegidos y critica que, a finales de año, solo 408 niños solicitantes de asilo hubieran sido trasladados desde Canarias a centros estatales en la península, en cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo.

También condena el brote de violencia xenófoba registrado el verano pasado en Torrepacheco (Murcia) tras una agresión a un vecino de 68 que motivó la organización de “‘cacerías de inmigrantes’ contra personas racializadas” por parte de “grupos antiderechos”, amplificados además por la difusión de contenidos racistas en Internet.

La ONG denuncia también la ejecución de miles de desahucios, la mayoría por motivos económicos; y critica que el Parlamento no haya derogado la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. Resalta la continuidad de “restricciones desproporcionadas” al derecho de reunión pacífica, así como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en protestas en solidaridad con el pueblo palestino, como las que llevaron a la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista en Madrid.

Además, Amnistía Internacional advierte con su balance de que “ni el gobierno de la Comunidad Valenciana ni el gobierno central cumplieron ciertos compromisos” en materia de prevención y gestión del riesgo de inundaciones tras la Dana trágica que asoló la provincia valenciana el 29 de octubre de 2024, dejando 229 víctimas mortales.

El balance recoge también las 46 mujeres asesinadas a manos de sus exparejas en 2025 y la insuficiente eficacia de muchos centros de crisis para víctimas de violencia sexual, que “no funcionaban las 24 horas y tampoco ofrecían apoyo integral ni garantizaban acceso efectivo” a todas las víctimas.

Por último, el informe señala la existencia de una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la justicia española rehusara investigar denuncias de tortura durante la dictadura franquista.

Temas Relacionados

Amnistía InternacionalDerecho InternacionalInternacionalEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 21 abril

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 21 abril

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La investigación se centra en el desvío de dinero procedente de contratos públicos para sufragar gastos privados de miembros de la organización Fundación para la Inclusión Laboral

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advierte de que las alteraciones en el mercado global del petróleo han provocado “la mayor crisis energética de la historia”

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

El avance del estrilda común en España: el abandono agrario y las plantas invasoras favorecen la expansión de esta ave exótica africana

Estas interacciones positivas entre especies no nativas pueden alterar y degradar los ecosistemas mediterráneos

El avance del estrilda común en España: el abandono agrario y las plantas invasoras favorecen la expansión de esta ave exótica africana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

Un juzgado anula el cobro de una deuda de 5.846 euros que reclamaba la Comunidad de Madrid a una mujer por falta de motivación

Walid Bara, el sicario de la DZ Mafia que controla Marsella y que se escondía en Madrid tras asesinar a tiros a cinco rivales en Francia

ECONOMÍA

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”