Para que el ventilador sea efectivo, colócalo en estos puntos de la casa para sacar su máximo rendimiento

Arquitectos e ingenieros aconsejan en qué posición poner el ventilador para hacer un mejor uso de él. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ventiladores no enfrían el aire, pero su capacidad para mejorar la sensación térmica puede reducir significativamente el uso de aire acondicionado. Aunque muchas personas quieren evitar el calor en verano, tomar la decisión de poner este aparato en casa puede suponer un gasto económico que no todo el mundo está dispuesto a afrontar. Por eso, en los meses de altas temperaturas, el uso de este electrodoméstico vuelve a ganar protagonismo en los hogares españoles.

Según un análisis facilitado por Faro Barcelona, expertos en iluminación y ventilación, un ventilador de techo utilizado durante 800 horas al año consume unos 10,4 kWh. Un aire acondicionado comparable, en cambio, puede llegar a los 392 kWh en el mismo periodo. La diferencia es enorme: hasta 38 veces más energía. La clave está, claro, en saber utilizarlo.

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Por eso, hay expertos como el arquitecto Antonio Matres, que opinan que el potencial de los ventiladores sigue estando infravalorado. “Consumen muy poco y mejoran muchísimo la sensación térmica porque ayudan al cuerpo a disipar calor”, justifica. Pero insiste en que su uso debe ir acompañado de una estrategia.

Cómo colocar el ventilador

Según la guía de ventilación elaborada por Societat Orgànica +10 SCCL, entidad colaboradora del proyecto HABITAS, estos aparatos “por sí solos no pueden cubrir la necesidad de aire de renovación”, aunque sí pueden aumentar la efectividad de las ventanas abiertas. “En viviendas con ventanas enfrentadas es más fácil generar ventilación cruzada, pero incluso en pisos interiores o antiguos pueden crearse pequeñas corrientes abriendo puertas, aprovechando patios, zonas en sombra y colocando ventiladores para expulsar el aire caliente, no solo para moverlo dentro de casa”, explica el arquitecto.

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Un ventilador de pie funciona en una sala de estar con ventanas que proyectan luz intensa, lo que señala el ambiente sofocante de una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso sí, no cualquier corriente es recomendable. La guía aconseja reducir al mínimo la posibilidad de crear patrones de aire que fluyan directamente de una persona a otra. Por este motivo, conviene evitar configuraciones de alta velocidad y priorizar movimientos suaves y controlados.

Esta diferencia es importante. “Cuando una vivienda ha acumulado calor durante horas, poner un ventilador apuntando directamente al sofá o a la cama puede aliviar de forma puntual, pero no resuelve el problema de fondo. En cambio, si se coloca cerca de una ventana o en una posición que ayude a sacar el aire caliente hacia fuera, el aparato puede contribuir a renovar el ambiente y hacer que la casa se recupere antes, sobre todo por la noche o a primera hora del día”, recomienda Antonio Matres.

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Qué ventilador es más eficiente

Entre los diferentes modelos, el ventilador de techo aparece como una de las opciones más interesantes para el uso diario en casa. “El ventilador de techo es el más cómodo y eficiente para el día a día porque reparte mejor el aire y no ocupa espacio”, explica el ingeniero de obra Daniel Beguería. Frente a los modelos de torre o de pie, que pueden ser útiles en pisos pequeños o como solución puntual, Beguería considera que, si la instalación lo permite, “normalmente es la mejor opción para vivienda”.

Un acogedor salón español iluminado por el sol veraniego, donde un ventilador de techo y un aire acondicionado en la pared ofrecen soluciones para mantener la frescura en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También en este sentido, el doctor Carlos Egea, jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Vitoria, tiene claro que el ventilador de techo es la mejor opción para descansar durante las noches de verano. Este tipo de aparatos, “no solo mueven el aire, sino que lo hacen de una forma mucho más natural”, explica el especialista. A diferencia de los ventiladores de pie o de sobremesa, que proyectan una corriente de aire constante hacia una zona concreta del cuerpo, el ventilador de techo reparte el aire por toda la habitación.

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“El aire cae desde arriba de forma difusa, como una brisa natural”, señala el doctor Egea. Este pequeño detalle cambia mucho las cosas. Al evitar que el aire incida directamente sobre la cara o el cuello durante horas, disminuye la sensación de sequedad y resulta mucho más cómodo mantenerlo encendido toda la noche. Esto puede ser especialmente útil para personas con alergias o problemas respiratorios.