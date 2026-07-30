Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera

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Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la CIUdad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.