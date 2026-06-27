España

Tres hombres agreden y coaccionan a una persona en Vitoria para que se quitara la camiseta de España: están siendo investigados por un delito de odio

La Ertzaintza investiga a tres jóvenes de 22, 30 y 32 años por la presunta agresión ocurrida durante las fiestas del barrio de Aranbizkarra

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La camiseta de la selección española de fútbol para el Mundial 2026, en una imagen de archivo. (Europa Press)
La camiseta de la selección española de fútbol para el Mundial 2026, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tres jóvenes están siendo investigados por la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz (País Vasco) tras presuntamente agredir y coaccionar a un hombre que llevaba puesta una camiseta de la selección española de fútbol para que se la quitara durante la pasada madrugada, en el contexto de las fiestas del barrio de Aranbizkarra y coincidiendo con la celebración del partido entre España y Uruguay.

Los tres investigados, de 22, 30 y 32 años, se enfrentan a la imputación de delitos de lesiones leves, coacciones y un presunto delito de odio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que ha detallado que la Ertzaintza intervino en el recinto, recabó información sobre lo sucedido e identificó a varios de los presuntos implicados antes de abrir las correspondientes diligencias.

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De acuerdo con la información facilitada, los hechos se produjeron en un recinto del barrio vitoriano de Aranbizkarra, donde se desarrollaban las fiestas vecinales durante la noche y se registraba una elevada afluencia de personas. Según la denuncia presentada por la víctima, se encontraba en la zona disfrutando del ambiente festivo cuando fue abordado por un grupo de personas.

En ese momento, llevaba puesta una camiseta de la selección española de fútbol, circunstancia que habría motivado la reacción de los implicados. El afectado ha explicado que fue rodeado por varias personas que comenzaron a increparle, empujarle y proferir amenazas contra él. Asimismo, le habrían exigido que se quitara la prenda que vestía, generando una situación de tensión.

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Vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Vehículo de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Ante estos hechos, la víctima consiguió alertar a los servicios de emergencia y a la Policía autonómica vasca, lo que motivó la rápida intervención de patrullas de la Ertzaintza desplazadas al lugar. Los agentes se personaron en la zona para recabar información sobre lo sucedido y tratar de identificar a los presuntos responsables.

Tras las primeras actuaciones policiales, los agentes identificaron a varios de los implicados en el incidente. Posteriormente, se procedió a la apertura de diligencias contra tres jóvenes, a quienes se atribuyen los hechos investigado, entre ellos presuntos delitos de lesiones leves y coacciones, además de un posible delito de odio.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la víctima ni sobre posibles lesiones de gravedad, más allá de las calificadas inicialmente como leves. La Ertzaintza continúa recabando información y pruebas para completar la investigación.

Agente de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Agente de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Coincidencia con el partido de España

El incidente se produjo en paralelo a la celebración del partido entre España y Uruguay, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. La celebración se disputó en la madrugada del viernes al sábado a las 02:00 horas (hora peninsular española), siendo emitido en televisión y seguido por aficionados en distintos puntos del país.

El encuentro se saldó con victoria de la selección española por 0-1, con un gol de Álex Baena en la primera mitad, resultado que permitió a España cerrar la fase de grupos como primera de su grupo y avanzar a la siguiente ronda de la competición. En el caso de Uruguay, la derrota supuso su eliminación del torneo en esta fase.

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