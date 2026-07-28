El “pez araña” aumenta el riesgo de picaduras en las costas europeas durante el verano

El pez araña eleva el riesgo de picaduras en las costas europeas durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el inicio de la temporada de verano, los expertos vuelven a encender las alertas sobre un peligro que acecha en las costas europeas: el pez araña, uno de los animales marinos más venenosos del continente. Este pequeño depredador se entierra bajo la arena o el fango en aguas poco profundas, prácticamente invisible para quien camina descalzo por la orilla. Pisarlo accidentalmente basta para terminar en urgencias: sus espinas inoculan un veneno que provoca dolor intenso, fiebre, dificultades respiratorias y, en los casos más graves, un shock anafiláctico potencialmente mortal.

Solo en las costas alemanas, entre 30 y 40 personas sufren picaduras cada temporada, según informó Euronews. El dolor que desencadena suele ser más agudo que el de una picadura de abeja o avispa, y viene acompañado de hinchazón, enrojecimiento y fuertes molestias articulares. El pez araña común se distribuye por el mar del Norte, el oeste del mar Báltico, el Mediterráneo y el Atlántico oriental, por lo que su radio de acción abarca destinos veraniegos de millones de europeos.

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Cómo actúa el veneno y qué hacer ante una picadura

Las costas alemanas registran entre 30 y 40 casos cada verano por el pez araña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro del pez araña reside en las espinas venenosas de su primera aleta dorsal y en una espina adicional ubicada en el opérculo branquial. Cuando perforan la piel, liberan un cóctel de sustancias que incluye la proteína dracotoxina y el neurotransmisor serotonina. Además del dolor local, el veneno puede desencadenar náuseas, fiebre, problemas circulatorios y arritmias cardíacas.

Ante una picadura, el primer paso es extraer la espina lo antes posible y desinfectar la herida. Luego, los especialistas recomiendan aplicar calor en la zona afectada, con temperaturas superiores a los 50 ℃, ya sea con agua muy caliente o con un secador de pelo: el calor destruye los componentes proteicos del veneno. Tras enfriar la zona, es necesario acudir al médico, quien también verificará el estado de la vacunación antitetánica del paciente.

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Un animal casi invisible que llega a medir 53 centímetros

La especie puede alcanzar los 53 centímetros de longitud. Su coloración azul amarillenta y sus ojos grandes y prominentes lo distinguen de otros peces, aunque una vez enterrado en el fondo resulta casi imposible de detectar a simple vista. Normalmente mantiene su aleta dorsal pegada al cuerpo y solo la despliega cuando se siente amenazado, lo que eleva el riesgo de accidente para los bañistas que lo pisan sin advertirlo.

El depredador permanece enterrado en el fondo y suele mantener la aleta dorsal pegada al cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló Euronews, el animal prefiere las aguas poco profundas, en especial durante la época de freza, que coincide con los meses de mayor afluencia turística a las playas. Los pescadores también están expuestos, ya que manipular un ejemplar capturado sin guantes de protección entraña el mismo riesgo que pisarlo en el mar.

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Consejos para bañistas, buceadores y pescadores

La medida más eficaz para evitar una picadura es usar calzado de agua al caminar por aguas costeras poco profundas. Los buceadores y quienes practican esnórquel deben mantener distancia con el fondo marino para no rozar accidentalmente al animal enterrado. Los pescadores, por su parte, deben manipular siempre los ejemplares capturados con guantes de protección.

El pez araña no es el único pez venenoso que acecha en distintos mares del mundo. El portal de noticias también recordó la presencia del pez piedra, considerado el más venenoso del planeta y habitual en el mar Rojo, el océano Índico y el Pacífico; del pez león, cuyo veneno puede resultar mortal para personas con problemas cardíacos; y del cabracho rojo, presente en el Mediterráneo y el Atlántico, que incluso se emplea en gastronomía, aunque sus radios espinosas deben retirarse antes del consumo.

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El pez globo, por su parte, es especialmente peligroso en la mesa: si el plato japonés Fugu no se prepara correctamente, la toxina nerviosa que contiene puede causar parálisis respiratoria o paro cardíaco.