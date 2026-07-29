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Ferran Torres, pillado en Ibiza con una joven italiana: azafata de eventos y profesional en turismo

La revista ‘Lecturas’ ha publicado este miércoles imágenes del campeón del mundo con la que podría ser su nueva ilusión sentimental

Ferran Torres en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Ferran Torres en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
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Ferran Torres continúa siendo uno de los grandes protagonistas del verano. Después de convertirse en el héroe de la selección española al marcar el gol que dio el triunfo a España en la final del Mundial de 2026, el delantero del FC Barcelona no ha dejado de ocupar titulares. Primero fueron las celebraciones del título, después los rumores que lo relacionaron con Ana Mena y, ahora, unas nuevas imágenes durante sus vacaciones en Ibiza han vuelto a situar su vida privada en el centro de todas las miradas.

La revista Lecturas publica este miércoles unas fotografías en las que el futbolista aparece compartiendo una actitud muy cercana con una joven italiana durante varias salidas nocturnas en la isla balear. Según la información adelantada por la publicación, se trata de Jasmine Hafez, una azafata especializada en eventos y turismo con la que Ferran habría estrechado su relación en los últimos meses.

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Al parecer, ambos se conocieron a través de un amigo común del jugador y, desde entonces, comenzaron a mantener el contacto a través de las redes sociales. Esa amistad habría dado un paso más durante las vacaciones del internacional español, que decidió invitar a Jasmine a disfrutar de unos días junto a él y a su grupo de amigos en Ibiza.

Jasmine Hafez desarrolla su carrera profesional en el ámbito de la comunicación y el turismo y cuenta, según recoge su perfil profesional, con formación especializada en análisis de la industria hotelera. Durante estos días también ha compartido planes con ellos, participando tanto en las salidas nocturnas como en actividades diurnas por la isla.

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Ilia Topuria y Ferran Torres (imagen de Instagram)
Ilia Topuria y Ferran Torres (imagen de Instagram)

Y es que, durante su estancia en la isla, la pareja ha frecuentado algunos de los locales más exclusivos del verano, entre ellos Ushuaïa, Lío Ibiza o Amnesia. Precisamente en uno de estos establecimientos se produjo un encuentro inesperado, ya que también se encontraba Martina Hunter, la última persona con la que se había relacionado sentimentalmente al delantero. Según la información difundida, Ferran permaneció centrado en la compañía de Jasmine y no habría interactuado con su expareja.

Las imágenes llegan en un momento de enorme exposición mediática para el futbolista valenciano. Tras un inicio de Mundial complicado y las críticas recibidas durante los primeros encuentros del campeonato, Ferran terminó firmando uno de los momentos más recordados del torneo al anotar el tanto decisivo frente a Argentina que permitió a España conquistar su segunda estrella mundial.

Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza (INSTAGRAM).
Marcos Llorente y Ferran Torres en Ibiza (INSTAGRAM).

Desde entonces, el delantero se ha convertido en uno de los nombres propios del verano. Sus publicaciones en redes sociales acumulan millones de visualizaciones, su nuevo corte de pelo ha generado tendencia entre sus seguidores y cada una de sus apariciones públicas despierta una enorme expectación.

A esa repercusión se sumaron hace apenas unos días las especulaciones sobre un posible acercamiento con Ana Mena durante las celebraciones del Mundial en Madrid. Unas informaciones que terminaron siendo desmentidas, aunque alimentaron aún más el interés por la situación sentimental del jugador.

Durante la celebración del título, Rodria tomó el micrófono para dedicar unas emotivas palabras a Ferran Torres, defendiéndolo de las críticas y reconociéndolo como 'historia del fútbol español'.

Sus anteriores relaciones

La vida sentimental de Ferran Torres ha despertado interés desde hace años. Su relación más conocida fue la que mantuvo con Sira Martínez, hija del exseleccionador Luis Enrique. Ambos comenzaron su romance en 2021 y durante cerca de dos años compartieron numerosos momentos tanto en redes sociales como en diferentes competiciones deportivas. La ruptura trascendió en 2023 y, según se explicó entonces, se produjo de forma amistosa.

Posteriormente, el delantero fue relacionado con distintos nombres del mundo de las redes sociales, como Marta Díaz o Lucía Doménech, aunque ninguna de esas informaciones llegó a confirmarse. La última relación conocida fue la que mantuvo con la influencer Martina Hunter, con quien rompió pocas semanas antes del inicio del Mundial.

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