Álvaro Muñoz Escassi, su divertida reacción al parecido del nuevo novio de Sheila Casas con él: "Pobrecito"

Un año después de su mediática ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, Sheila Casas ha recuperado la ilusión al lado de un atractivo empresario llamado Sergio Ignacio González Sobrino con el que lejos de esconderse ha disfrutado de unas vacaciones en Ibiza en las que se han mostrado de lo más enamorados y apasionados, y que han causado un gran revuelo por el parecido físico que muchos encuentran entre su nuevo amor y su ex, ya que ambos son altos, morenos, con ojos azules y con un cuerpo esculpido a base de horas de gimnasio.
Una similitud que la hermana de Mario Casas ha confesado que no ve, y a la que el jinete sevillano ha reaccionado de lo más divertido: "No lo he visto, no lo he visto. Pobre, si se parece a mí pobrecito" ha expresado entre risas ante las cámaras de Europa Press.
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Y aunque su historia de amor con Sheila no funcionase, Escassi está feliz de que haya rehecho su vida amorosa y no ha dudado en desearle lo mejor en su nueva relación que por lo que parece está totalmente consolidada a pesar de que solo llevarían un mes juntos. "Si está bien me alegro mucho por ella, de verdad. Espero que esté muy bien porque la quiero mucho" ha asegurado, reconociendo que aunque no ha hablado con ella, "si está bien me alegro un montón".