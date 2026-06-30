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Sheila Casas disfruta en Ibiza junto a su nuevo amor: así es Sergi Sobrino, el empresario que llega a su vida tras romper con Álvaro Muñoz Escassi

La influencer vive este momento de felicidad, mientras su hermano Óscar acapara titulares por su ruptura con Ana Mena

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Sergi Sobrino es el nuevo amor de Sheila Casas. (Europa Press)
Sergi Sobrino es el nuevo amor de Sheila Casas. (Europa Press)

En pleno verano, Ibiza vuelve a convertirse en el epicentro de los romances más comentados entre los rostros mediáticos de España. Sheila Casas, conocida por su faceta de abogada, representante e influencer, ha sido captada en la isla balear disfrutando de unos días de descanso y pasión junto a un nuevo acompañante. La sorpresa no ha tardado en expandirse, pues desde su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi hace un año, la hermana de Mario y Óscar Casas había mantenido un perfil bajo en lo sentimental, hasta ahora. Bajo la atenta mirada de paparazzi y curiosos, Sheila se muestra feliz y relajada, dejando ver que ha recuperado la ilusión en el amor.

La identidad del hombre, que rápidamente ha salido a la luz, ha añadido más ingredientes a la situación amorosa de la influencer: se trata de Sergi Ignacio González Sobrino, empresario madrileño de 49 años a punto de cumplir 50, con una vida personal y profesional de lo más movida. Padre de cinco hijos de tres relaciones diferentes, Sergio Ignacio se separó recientemente de su última pareja y, pese a la exposición mediática, parece encajar con naturalidad el encuentro de la prensa en el aeropuerto.

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Su relación anterior con Escassi ocupó titulares y protagonizó numerosos debates en programas de televisión debido al carácter mediático de ambos. “La verdad es que es una faena que me saquen fotos así, pero bueno. La verdad es que siempre incomoda un poco y más cuando sales en bikini”, confiesa con honestidad, aunque también deja claro que intenta vivir su romance con la mayor naturalidad posible.

La vida personal de Sergi Sobrino

El nuevo acompañante de Sheila Casas es empresario dedicado al sector inmobiliario, Sergio Ignacio ha tenido también vínculos con el mundo del deporte, llegando a formar parte del CD Estepona, intentando entrar en el Rayo Vallecano y ejerciendo como representante de futbolistas en el pasado. Su vida sentimental es igual de intensa: cinco hijos de tres parejas y una separación reciente, circunstancias que no parecen suponer un obstáculo para esta nueva relación.

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Hablamos con Óscar Casas y Ana Mena, protagonistas de 'Ídolos'

No han faltado comparaciones físicas con Álvaro Muñoz Escassi, algo que la influencer prefiere relativizar. “No, no, no. Bueno, decidlo vosotros, opináis vosotros qué pensáis”, responde entre risas, dejando claro que para ella son personas diferentes y que su presente está centrado en disfrutar.

La nueva ilusión de Sheila Casas

Pese a que la relación apenas supera el mes, Sheila y Sergio Ignacio no se esconden y comparten gestos de complicidad tanto en Ibiza como en Madrid, donde fueron vistos a su regreso tras la escapada romántica. Ante las preguntas de los reporteros, Sheila se muestra sincera sobre la exposición mediática y asegura que su pareja prefiere mantenerse en el anonimato: “Es anónimo y yo creo que quiere seguir siendo anónimo”. Sergi, por su parte, afronta las cámaras con sentido del humor, llegando a bromear sobre la belleza de Sheila y mostrando una actitud relajada y cómplice.

La nueva ilusión de Sheila Casas. (Europa Press)
La nueva ilusión de Sheila Casas. (Europa Press)

Por ahora, Sheila Casas disfruta de este momento de felicidad, mientras su hermano Óscar acapara titulares por su ruptura con la cantante Ana Mena. La influencer prefiere mantenerse al margen de los detalles familiares y apuesta por la discreción cuando se trata de la vida privada de los suyos, aunque no duda en desear lo mejor a ambos. Con el verano aún por delante, la historia de Sheila y Sergi Ignacio se perfila como una de las grandes protagonistas del año, mostrando que las nuevas oportunidades pueden llegar de la forma más inesperada y en los escenarios más glamurosos del panorama nacional.

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