Cómo evitar el botulismo al preparar conservas y salsas caseras

El botulismo es una enfermedad grave causada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum en alimentos mal conservados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elaboración de conservas y salsas caseras es una práctica habitual en muchos hogares.

Sin embargo, la preparación inadecuada de estos alimentos puede exponer a las familias a riesgos graves para la salud, entre ellos el botulismo, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente letal. Por ello, es fundamental extremar las medidas de higiene y seguir procesos seguros para prevenir la contaminación.

El botulismo es una intoxicación provocada por la toxina botulínica, producida por la bacteria Clostridium botulinum, que puede desarrollarse en alimentos mal conservados, especialmente en conservas caseras que no cumplieron con los estándares de acidez y esterilización recomendados por organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Para reducir el riesgo, los especialistas aconsejan mantener una estricta higiene durante la preparación, cocinar los alimentos a temperaturas elevadas, acidificar correctamente los vegetales y esterilizar los frascos antes del envasado.

¿Qué es el botulismo y qué lo provoca?

La bacteria Clostridium botulinum produce una toxina que afecta el sistema nervioso y puede ser mortal si no se trata a tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botulismo es una enfermedad transmitida por alimentos, causada principalmente por la ingesta de la toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum, presente de manera natural en el suelo y en el agua. Esta bacteria puede desarrollarse en ambientes sin oxígeno, como sucede en conservas caseras o industriales elaboradas o almacenadas de forma inadecuada.

La toxina botulínica es extremadamente potente: 600 gramos de toxina purificada serían suficientes para afectar a toda la población mundial, según explicó Emilia Raimondo, doctora en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Juan Agustín Maza.

¿Qué alimentos pueden causar botulismo?

El pH de las conservas debe ser menor a 4,5 para considerar el alimento seguro y evitar el desarrollo bacteriano (Freepik)

Los alimentos con mayor riesgo de contaminación son aquellos envasados sin el control adecuado de acidez, temperatura o higiene. Entre los productos más implicados figuran conservas vegetales (morrones, berenjenas, escabeches con pH igual o superior a 4,5), carnes, pescados, embutidos, ajo en aceite y miel.

El SENASA recomienda adquirir conservas en establecimientos habilitados, verificando siempre la presencia del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) en la etiqueta.

¿Cómo se sabe si un alimento tiene botulismo?

No siempre es posible detectar la presencia de la toxina botulínica a simple vista u olfato, ya que no altera necesariamente el aspecto ni el sabor de los alimentos. Sin embargo, existen signos de alerta: tapas abombadas, pérdida de vacío, burbujas, espuma, líquidos turbios, cambios de color o de olor. Si un envase presenta alguna de estas señales, los especialistas sugieren no consumir el producto bajo ningún concepto.

¿Qué alimentos presentan un alto riesgo de botulismo?

Tapas abombadas, burbujas o cambios de olor y color en los frascos son señales de alerta de posible contaminación (Freepik)

El mayor riesgo lo presentan las conservas caseras de vegetales de baja acidez, como zanahorias, morrones, berenjenas y pickles, así como las salsas de tomate no acidificadas correctamente. Las carnes, embutidos y pescados en conserva también pueden ser fuente de botulismo si no se cumplen los procedimientos de esterilización industrial.

La miel y los jarabes también pueden contener esporas de la bacteria, especialmente peligrosas para bebés menores de un año, quienes no deben consumir estos productos.

¿Es mortal el botulismo?

El botulismo puede ser letal si no se trata de forma inmediata. La toxina actúa bloqueando la transmisión nerviosa y puede causar insuficiencia respiratoria severa.

Según datos de Medline Plus, en Estados Unidos se registran cerca de 110 casos por año, la mayoría en lactantes. El tratamiento con antitoxina y soporte respiratorio temprano reduce significativamente la mortalidad, pero las complicaciones pueden prolongarse varios meses.

Cuáles son los síntomas y cómo se trata el botulismo

El tratamiento del botulismo requiere hospitalización y administración de antitoxina de manera urgente (Freepik)

Los síntomas de botulismo en adultos suelen aparecer entre ocho y 36 horas después de ingerir alimentos contaminados e incluyen dificultad para respirar, visión doble, debilidad muscular, vómitos, náuseas y parálisis progresiva.

En bebés, los signos más frecuentes son estreñimiento, succión débil, llanto débil y pérdida de tono muscular. El tratamiento requiere hospitalización, administración de antitoxina y, en casos graves, asistencia mecánica respiratoria. La notificación inmediata a las autoridades sanitarias permite retirar de circulación los alimentos potencialmente contaminados y evitar nuevos casos.

El respeto de las normas de higiene, la correcta acidificación y esterilización de los alimentos, y la revisión cuidadosa de los envases son medidas esenciales para prevenir el botulismo y disfrutar con seguridad de las conservas caseras.