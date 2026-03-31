El truco de la pinza: un nuevo método viral para eliminar los malos olores de tu coche

Una mujer ajusta los conductos de ventilación con tal de regular los olores que emanan del salpicadero. / Montaje Infobae - Freepick

Un objeto sencillo, habitual en el hogar y de bajo coste, ha comenzado a integrarse en el interior de cada vez más vehículos. ¿Bolsas de basura? ¿Hilo de coser? ¿Vidrio para vino? No, se trata de la pinza de tender la ropa, utilizada como difusor natural de aromas, un recurso que numerosos conductores han adoptado para mejorar el ambiente de sus coches sin recurrir a dispositivos sofisticados ni realizar un gasto significativo.

El método consiste en impregnar la pinza con unas gotas de un producto aromático al gusto del usuario y colocarla en el salpicadero o junto al sistema de ventilación. Gracias a su material y tamaño compacto, el objeto libera gradualmente el aroma elegido, ayudado por la circulación del aire interior, especialmente cuando el climatizador está en funcionamiento. Este sistema tiene un coste prácticamente nulo y su eficacia depende de la elección del aroma y la ubicación concreta de la pinza dentro del coche.

Qué objeto sencillo están usando los conductores para ventilar sus coches

Según ha recogido la sección Motor de El País, la presencia de malos olores en el habitáculo es un inconveniente frecuente, sobre todo en trayectos breves y urbanos en los que apenas se ventila el espacio interior. Factores como el uso diario, la acumulación de restos y la falta de renovación de aire desembocan en una atmósfera poco agradable. Ante este escenario, muchos conductores optan por soluciones caseras con objetos cotidianos y fáciles de conseguir, buscando evitar así productos específicos mucho más caros.

La pinza se ha impuesto como respuesta a esta demanda por su sencillez y versatilidad. No requiere instalación ni mantenimiento, y basta con renovar el producto aromático cuando el efecto disminuye, sin necesidad de recambios ni residuos adicionales. Esta característica, valorada por usuarios que priorizan la practicidad, permite personalizar la fragancia al gusto, desde aromas suaves hasta opciones intensas. Así, el uso de la pinza se ha expandido por el boca a boca, sin publicidad ni aval oficial, en una tendencia reconocida por el diario El País como ejemplo de soluciones eficaces y asequibles dentro de los vehículos.

La rutina de higiene sigue siendo el factor decisivo para mantener el coche limpio

No obstante, tal y como ha recordado el mismo periódico, el uso de este tipo de trucos solo aporta una mejora temporal y no resuelve el origen de los malos olores. La humedad y la suciedad acumuladas pueden generar problemas persistentes difíciles de eliminar únicamente mediante fragancias. Por eso, la publicación recomienda mantener una rutina mínima de aspirado, ventilación y revisión del interior para asegurar una atmósfera saludable y una correcta conservación del vehículo a diario.

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El ejemplo de la pinza evidencia cómo los conductores recurren a estrategias creativas en busca de soluciones prácticas y económicas, frente a los caros recursos que, en ocasiones, ofrecen desde concesionarios y el mercado del automóvil. Este gesto, inicialmente anecdótico, se ha consolidado como una práctica extendida que ilustra la adaptación de recursos comunes a casos específicos dentro del entorno del automóvil, según ha detallado El País.