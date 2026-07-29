La psicología confirma que las personas mayores de 70 años que mantienen una mentalidad joven han aprendido una herramienta fundamental para su longevidad

Las personas más satisfechas después de los 70 no intentan recuperar quiénes eran a los 30 o a los 50. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes llegan a los 70 años con una percepción positiva de su propio envejecimiento viven, en promedio, 7,5 años más que quienes la tienen negativa. Ese dato no proviene de un artículo de autoayuda, viene de un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology dirigido por Becca Levy, psicóloga de la Universidad de Yale.

No se estudió el género, el nivel socioeconómico, la edad o el estado de salud. Simplemente se centraron en la manera de afrontar la vida y los cambios de la misma sobre las personas. Algo que los nacidos entre los años 60 y 70 comprenden muy bien debido a la resiliencia aprendida en su infancia. Estudios de la Universidad de Texas y la Univesidad de Leipzig, mostraron que esta habilidad suele desarrollarse cuando una persona enfrenta desafíos reales, adquiere autonomía y aprende a resolver problemas desde edades tempranas.

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La investigación de la profesora Levy siguió a 660 personas de 50 años o más durante hasta 23 años dentro del Ohio Longitudinal Study of Aging and Retirement (OLSAR), y cruzó los resultados con el registro nacional de defunciones. Pronto el equipo de investigación se dio cuenta de que lo que determinaba la diferencia no era cuánto ejercicio hacían ni qué comían, sino cómo interpretaban el hecho de envejecer.

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El mecanismo que Levy y su equipo identificaron como puente entre percepción y longevidad fue la voluntad de vivir. Las personas con una visión más favorable de su propia vejez mostraban mayor disposición a seguir adelante, lo que se traducía en conductas de salud más consistentes y en una menor exposición al desgaste psicológico asociado a la sensación de declive.

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La trampa que estudió la línea de investigación consiste en que si las personas interpretan los cambios debidos al envejecimiento, ya sea cambio corporal o cognitivo, como una pérdida, el ‘yo’ del presente queda reducido a una versión deteriorada del pasado. Es decir, la comparación constante con el propio cuerpo, la memoria o la energía de décadas anteriores genera un estado de insatisfacción crónica que, según los datos del OLSAR, tiene consecuencias medibles sobre la salud.

Aceptar el cambio de etapa no equivale a negar las pérdidas. Lo que hace es impedir que esas pérdidas se conviertan en la única narrativa posible sobre la vejez. Desde esa perspectiva, la percepción positiva del envejecimiento actúa como un recurso protector, no como una negación de la realidad.

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Las personas más satisfechas después de los 70 no intentan recuperar quiénes eran a los 30 o a los 50. Lo que cambia en ellas es el criterio con el que se miden, dejan de usar como referencia una etapa anterior y empiezan a evaluar su situación en función de lo que la edad actual ofrece. Experiencia acumulada, criterio para distinguir lo prescindible, mayor tolerancia a la frustración y una capacidad más afinada para decidir en qué merece la pena gastar la energía son algunos de los recursos que la psicología del envejecimiento asocia con esta reorientación.

Las personas más satisfechas que tienen 70 años dejan de usar como referencia la etapa anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Levy apunta en su investigación que los efectos de la autopercepción sobre la longevidad son comparables o superiores a los de otros factores habitualmente estudiados, como la presión arterial baja o los niveles de colesterol. Ese dato sitúa la dimensión psicológica del envejecimiento en un plano que la medicina preventiva tradicional ha tendido a subestimar.

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Otros trabajos en la misma línea han vinculado una actitud mental positiva ante la vejez con mejor calidad de vida percibida, menor sensación de soledad y menor riesgo de deterioro cognitivo acelerado. Esa convergencia de resultados ayuda a explicar por qué muchas personas mayores transmiten estabilidad emocional sin que esa estabilidad tenga relación con un ideal estético o con el mantenimiento del rendimiento de etapas anteriores.

El bienestar después de los 70, según esta perspectiva, no aparece como una prolongación de la juventud, sino como el resultado de una reorientación: la persona deja de perseguir a quien fue y empieza a habitar con menos dureza a quien es. Crecer también implica cambiar de medida, y la valía personal, desde esa óptica, no depende de seguir pareciéndose a una versión anterior.

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El estudio de la profesora Levy sólo se centra en la percepción de la vida, descarta como factores la salud corporal, enfermedades previas y demás. Integrar la vejez como algo que forma parte de la vida puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los mayores, según el estudio. Pero no sólo teniendo una mentalidad positiva se logra tener una vida saludable.