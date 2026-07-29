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Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio

Una investigación estadounidense propone evaluar posibles medidas regulatorias que reduzcan la exposición prolongada a estos subproductos de la desinfección del agua potable

Una mujer con un vaso de agua (Magnific)
Una mujer con un vaso de agua (Magnific)
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La exposición durante años a determinados compuestos químicos presentes en el agua potable podría aumentar el riesgo de cáncer de útero. Así lo concluye un nuevo estudio liderado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) que identifica una asociación entre los trihalometanos, unas sustancias que se generan durante el proceso de desinfección del agua, y una mayor incidencia del tumor ginecológico más frecuente, especialmente de su subtipo endometrioide.

Los resultados fueron publicados en la revista JAMA Network Open basándose en datos que la California Teachers Study había recogido de 53.000 mujeres sin antecedentes de cáncer ni histerectomía y amplían la evidencia disponible hasta ahora, que se limitaba prácticamente a un estudio realizado en Iowa (Estados Unidos). Los autores consideran que los hallazgos ponen de relieve la necesidad de seguir investigando los factores ambientales modificables que pueden influir en la salud femenina.

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Todas las que participaron habían residido durante al menos diez años en un mismo domicilio abastecido por un sistema público de suministro de agua y fueron seguidas durante casi veinte años.

Para estimar la exposición a contaminantes, los investigadores cruzaron las direcciones de residencia con los registros de los sistemas públicos de abastecimiento, que incluían datos sobre concentraciones de trihalometanos (como el cloroformo y el dibromoclorometano), ácidos haloacéticos, nitrato, arsénico y uranio recopilados entre 1990 y 2005. Los diagnósticos de cáncer de útero se confirmaron mediante el registro estatal de cáncer y los resultados se ajustaron teniendo en cuenta factores como la edad, el índice de masa corporal y el tabaquismo.

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Los resultados mostraron que las mujeres con mayor exposición a trihalometanos presentaban un 18 % más de riesgo de desarrollar cáncer de útero que aquellas con los niveles más bajos de exposición. Asimismo, la asociación fue aún más evidente en los tumores de tipo endometrioide, mientras que no se observó una relación clara con los tumores no endometrioides.

Cloroformo y otros compuestos químicos del agua

Entre los distintos compuestos analizados, el cloroformo destacó como uno de los principales responsables de esta asociación. Además, los modelos estadísticos que evaluaron la mezcla de contaminantes señalaron tanto al cloroformo como al dibromoclorometano como los compuestos con mayor contribución al incremento del riesgo.

Por otra parte, el estudio detectó que las concentraciones elevadas de ácidos haloacéticos (HAA5) se asociaban con más del doble de riesgo de desarrollar tumores uterinos no endometrioides. En cambio, no se encontró evidencia de un aumento del riesgo asociado a la exposición a nitrato, arsénico o uranio.

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Una investigación con varias limitaciones

Los investigadores destacan que sus resultados coinciden con la única investigación previa realizada sobre esta cuestión. “Las asociaciones observadas entre los trihalometanos en el agua potable y el cáncer de útero, especialmente el tipo endometrioide, son consistentes con el único estudio previo realizado en el medio oeste estadounidense”, explica la autora principal, Maya Spaur.

El trabajo también apunta a un posible mecanismo biológico. Según los autores, estos compuestos “pueden alterar funciones hormonales al actuar como disruptores endocrinos y participar en procesos celulares vinculados al desarrollo de tumores”. Para la investigadora sénior, Rena R. Jones, los resultados tienen implicaciones relevantes para la salud pública: “Nuestros hallazgos subrayan la importancia de examinar contaminantes del agua como factores de riesgo modificables para este cáncer tan frecuente en las mujeres”.

Aunque los autores reconocen limitaciones, como la ausencia de información sobre el consumo individual de agua o las exposiciones durante la infancia, consideran que los resultados justifican nuevas investigaciones para confirmar esta asociación y evaluar posibles medidas regulatorias que reduzcan la exposición prolongada a estos subproductos de la desinfección del agua potable.

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