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Cómo saber si tu psicólogo es bueno: fíjate en estas cinco señales y verás cómo mejora tu proceso terapéutico

La psicóloga @soniabarber.psicologia en TikTok analiza las dinámicas que tienen cada uno de los especialistas y los requisitos que tienen que cumplir para tener un terapía positiva

@soniabarber.psicologia da las 5 claves de un buen psicólogo en su cuenta de TikTok. (Canva)
@soniabarber.psicologia da las 5 claves de un buen psicólogo en su cuenta de TikTok. (Canva)
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La terapia psicológica se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en la sociedad. En los últimos años, el acceso a la atención psicológica ha dejado de ser un tema tabú y ha ganado espacio tanto en los sistemas de salud como en la conversación pública. Este cambio responde, en parte, al reconocimiento de la importancia del bienestar emocional y a la mayor disponibilidad de información sobre el impacto positivo que puede tener un proceso terapéutico adecuado.

Cada vez más personas recurren a la consulta psicológica no solo para abordar trastornos clínicos, sino también para mejorar habilidades sociales, gestionar el estrés o atravesar momentos difíciles. La normalización de la intervención psicológica permite que quienes buscan apoyo lo hagan sin prejuicios y accedan a recursos profesionales que facilitan el desarrollo personal y la resolución de conflictos cotidianos.

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Sin embargo, no todos los tratamientos psicológicos son eficaces. Como paciente puede ser difícil saber si el psicólogo realmente te está ayudando o si la terapia se está alargando sin motivo. Por ello, la psicóloga @soniabarber.psicologia ha apuntado en su cuenta de TikTok cinco requisitos que permiten identificar si un psicólogo es adecuado para acompañar un proceso terapéutico efectivo y orientado a resultados.

Cuáles son los requisitos

El primer aspecto a considerar es la duración del tratamiento de la gente que va a su terapia. Un profesional competente no mantiene a sus pacientes durante años sin justificación. Principalmente porque si un psicólogo ve que la ayuda que le está ofreciendo, sea por un motivo u otro, no le está sirviendo a largo plazo, debería comunicárselo al cliente. Las intervenciones suelen extenderse una media de entre dos y seis meses, según la naturaleza del problema y la evolución de cada caso. Por eso, extender la terapia más allá de ese rango puede indicar una falta de dirección en el proceso.

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Hombre recibe tratamiento psicológico (Shutterstock)
Hombre recibe tratamiento psicológico. (Shutterstock)

Otra señal clave es que el paciente perciba una mejora notable tras las primeras seis u ocho sesiones. El avance debe reflejarse en el bienestar emocional y en la apreciación de cambio por parte de la persona atendida. Por eso, si después de varias semanas no se observan mejoras, conviene revisar el enfoque aplicado y conversar abiertamente con el profesional sobre las expectativas y los resultados obtenidos hasta el momento.

Cuando vas a terapia, quizá, al principio, cuesta saber cuáles son las metas de esta. Por ello, la definición conjunta de metas, entre psicólogo y paciente, constituye el tercer requisito indispensable de un buen tratamiento. Un buen psicólogo establece objetivos específicos y alcanzables para el proceso terapéutico. Estas metas deben estar claras para ambas partes y funcionar como guía para el trabajo en consulta. La ausencia de objetivos definidos puede generar confusión y dificultar la evaluación de progresos.

Las herramientas que ayudan a la terapia

Una vez se han definido los objetivos, es importante obtener los instrumentos que ayuden a alcanzar esa meta. Por ese motivo, el cuarto elemento que distingue una terapia eficaz es la adquisición de herramientas concretas para enfrentar situaciones cotidianas que te están molestando. “Por ejemplo, aprendes a hablar con tu pareja sin discutir o a lidiar con un gran estrés en el trabajo”, expone Sonia.

Hombre de mediana edad con camisa de jean, sentado frente a un portátil, se toca el puente de la nariz. En el escritorio hay un vaso de café y gafas.
Un hombre adulto en su oficina muestra fatiga ocular mientras trabaja en un ordenador portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último criterio fundamental es la existencia de tareas para realizar fuera de la clínica. “La terapia no se queda solo en la consulta”, explica la psicóloga. Lo habitual en una ayuda exitosa es que “te lleves deberes para practicar y a la semana siguiente comentéis qué tal ha ido intentándolo”, describe la tiktoker. Este enfoque fomenta la autonomía y permite consolidar los avances logrados durante las sesiones.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, los especialistas recomiendan conversar directamente con el profesional para aclarar dudas y ajustar el proceso. En caso de persistir las inquietudes, es válido buscar una segunda opinión o considerar un cambio de terapeuta. La calidad del acompañamiento psicológico depende de la transparencia, la colaboración y la orientación a resultados, factores que todo paciente puede y debe exigir en su proceso de cuidado emocional.

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