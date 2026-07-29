España
Agregar Infobae enGoogle

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Valencia este 29 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Valencia este miércoles 29 de julio.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Valencia habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 33 centígrados y una mínima de 24°. La nubosidad será del 0% y por la noche habrá una probabilidad del 0% de lluvias.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estede España por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las lluvias y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología señalan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ValenciaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo saber si tu psicólogo es bueno: fíjate en estas cinco señales y verás cómo mejora tu proceso terapéutico

La psicóloga @soniabarber.psicologia en TikTok analiza las dinámicas que tienen cada uno de los especialistas y los requisitos que tienen que cumplir para tener un terapía positiva

Cómo saber si tu psicólogo es bueno: fíjate en estas cinco señales y verás cómo mejora tu proceso terapéutico

Sevilla: la predicción del clima para este 29 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Sevilla: la predicción del clima para este 29 de julio

Alianza entre empresas textiles suma más de 6,000 empleados y plantas en Honduras y El Salvador

Grupo industrial opera en la región con actividades de hilatura, tejeduría y confección, capacidades que se integrarán en programas como NextGreen, Performance y Lifestyle bajo un modelo de cooperación entre socios

Alianza entre empresas textiles suma más de 6,000 empleados y plantas en Honduras y El Salvador

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

La Complutense reclama que Begoña Gómez y su asesora le indemnicen en caso de ser condenadas por malversación con 113.509 euros por apropiarse del ‘software’

Los notarios aclaran una de las grandes dudas tras los incendios: no se pierde la propiedad cuando se queman las escrituras de la vivienda

Europa señala a España por malos tratos a detenidos en tres prisiones andaluzas: “Reclusos alegaron haber sido abofeteados, golpeados y pateados por funcionarios”

ECONOMÍA

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

El detalle hipotecario que explica por qué algunas familias resisten mejor las subidas de tipos y por qué las crisis no golpean a todos igual

Las firmas españolas que compiten por tener un billete en el futuro: así es el diseño que busca una revolución del euro

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026