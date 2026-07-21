El Gobierno aprueba un informe para coordinar el Trío de Eclipses y prevé 446.000 visitantes adicionales

El Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un "importante" informe de la Comisión Interministerial para la Preparación, Organización y Coordinación del Trío de Eclipses, tres grandes fenómenos astronómicos que recorrerán España entre 2026 y 2028, eventos que atraerán a cerca de 446.000 visitantes adicionales al país, según previsiones del Ejecutivo.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha destacado que, "durante los próximos tres años, España podrá contemplar una secuencia seccional de tres grandes eclipses que recorrerán buena parte del país, con tres fechas claves: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028".

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Según Saiz, se trata de "un acontecimiento científico de alcance internacional que colocará y situará" a España "en el centro de la observación astronómica mundial y del astroturismo", sin olvidar que también "supone un importante reto organizativo".

En este sentido, ha recordado que "el Gobierno viene trabajando desde hace meses en la Comisión Interministerial que integra 13 ministerios y en donde participan también las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otras entidades colaboradoras", con el objetivo de "garantizar la seguridad, la movilidad y la mejor atención a los cientos de miles de personas que se van a desplazar para contemplar este fenómeno".

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Fruto de esa coordinación, Saiz ha señalado que "se acordó la creación de cinco grupos de trabajo cuya coordinación conjunta ha permitido diseñar un Plan Especial de Seguridad, un Plan Específico de Protección Civil y Riesgos Medioambientales, un Plan de Protección Civil y Riesgos Medioambientales, y un Plan de Protección Civil y Riesgos Medioambientales", así como estudio de movilidad para estimar los desplazamientos extraordinarios y la actividad turística.

En este punto, ha avanzado, "con permiso del Ministro de Turismo, que se estima que el eclipse generará en torno a 446.000 visitantes adicionales".

La portavoz también ha recordado las recomendaciones de salud pública. "Quiero lanzar mensaje de atención sobre el uso de gafas homologadas para observar el eclipse y también protocolos para centros sanitarios ante posibles lesiones oculares", ha indicado al respecto.

Por todo ello, Saiz ha afirmado que "será una ocasión extraordinaria para mostrar una vez más la mejor imagen de España como la de un país que apuesta por la ciencia, que planifica, que coopera y sabe aprovechar los grandes acontecimientos para generar oportunidades".

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