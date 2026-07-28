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Una mujer es presuntamente asesinada por su pareja en Barcelona ante sus dos hijos menores

El presunto agresor huyó tras el ataque y la policía mantiene un amplio dispositivo de búsqueda en el distrito de Sant Martí

16/07/2024 Un coche de los Mossos d'Esquadra. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
16/07/2024 Un coche de los Mossos d'Esquadra. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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Una mujer de 34 años ha sido asesinada este martes por su pareja en una vivienda del distrito de Sant Martí, en Barcelona, un crimen cometido delante de sus dos hijos menores que ha activado un amplio dispositivo policial para localizar al agresor, fugado tras el ataque.

El aviso ha llegado a los Mossos d’Esquadra a las 19:47 horas por una agresión en el número 102 de la calle Andrade. Cuando los agentes y una ambulancia medicalizada del Servei d’Emergències Mèdiques han llegado al piso, la víctima estaba herida de gravedad y los sanitarios no han podido reanimarla.

La mujer era brasileña y tenía dos hijos con el presunto agresor, de cuatro y ocho años, que estaban presentes cuando se produjo el apuñalamiento. El autor huyó después del crimen y permanece en paradero desconocido.

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Balance anual y operativo policial

Este asesinato eleva a 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en España en lo que va de año si se confirma como crimen machista. En Catalunya sería el tercero, mientras que la estadística histórica alcanzaría las 1.373 mujeres asesinadas desde 2003.

La División de Investigación Criminal de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar todos los extremos del caso. El cuerpo autonómico mantiene abierta la búsqueda del agresor con apoyo de la Guardia Urbana y del resto de policías locales del área metropolitana.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Durante la fuga, el sospechoso ha incendiado el vehículo con el que viajaba, un Ford blanco, en la calle Palencia a la altura de la calle Espronceda. Ese dato forma parte de las pesquisas abiertas para reconstruir el recorrido posterior al apuñalamiento.

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Muy cerca de la vivienda, agentes de los Mossos han interrogado a varios testigos. Hasta el lugar también se han desplazado técnicos de emergencia social del Ayuntamiento de Barcelona para asistir a varias personas afectadas por lo ocurrido.

Los recursos de ayuda frente a la violencia machista

Las víctimas de violencia machista y su entorno disponen del teléfono 016, del correo 016-online@igualdad.gob.es y del canal de WhatsApp en el número 600 000 016. En una emergencia se puede llamar al 112, a la Policía Nacional en el 091 y a la Guardia Civil en el 062.

Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres
Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres

El 016 atiende las 24 horas todos los días del año en 53 idiomas y no deja rastro en la factura telefónica, aunque conviene borrar la llamada del móvil. Los menores pueden acudir además al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10, y cuando no sea posible realizar una llamada existe la opción de usar la aplicación ALERTCOPS, que envía una alerta con geolocalización a la Policía.

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