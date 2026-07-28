¿Cuánto tiempo durará el eclipse en tu ciudad o pueblo? Este es el mapa con los minutos y segundos del fenómeno astronómico del año en cada rincón de España

Un hombre un eclipse con un artefacto. (Archivo)

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Solo quedan unos días para que el eclipse solar total cruce España desde Galicia hasta Baleares justo al atardecer. Será un evento histórico que dejará a miles de personas mirando hacia la misma dirección en casi todo el país. El fenómeno comenzará a las 17:34 horas (hora oficial en la Península e Baleares) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Océano Atlántico y entremedias atravesará la península y el archipiélago. La duración total del fenómeno será de cerca de cuatro horas y media y el máximo del eclipse se producirá a las 19 horas y 46 minutos.

Conforme detalla la web del Trio de Eclipses del Gobierno, la franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este. La franja de totalidad atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Ahora bien, la visión será diferente en cada punto de España con duraciones y paisajes diferentes.

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El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Cuánto durará el eclipse en cada ciudad

La duración del eclipse no será igual en todas las ciudades. Mientras que algunos lugares podrán disfrutar del fenómeno durante varios minutos, en otros la observación será más breve o tendrá unas características diferentes. Por eso, consultar previamente la información específica de cada localidad puede resultar especialmente útil para quienes quieran prepararse para observar el cielo y no perderse ninguno de los momentos clave.

Para afinar esos tiempos, la herramienta Eclipsadoando permite consultar cuánto durará el eclipse en cada ciudad y conocer el momento exacto de inicio, el instante de máxima intensidad y la hora de finalización. Esa información se adapta a cada ubicación y anticipa una experiencia distinta según la zona geográfica.

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www.trioeclipses.es también desglosa el horario por municipios y con todos los detalles. Por ejemplo, el primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña, el eclipse empezará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de sol. En esa ciudad, la duración de la totalidad será de 76 segundos y el Sol estará a 12 grados de altura. Ese detalle será determinante para la observación, porque el fenómeno se producirá con el astro ya bajo sobre el horizonte.

El último lugar donde será visible será Baleares, de acuerdo con la web. En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará a las 19:38 y tendrá su máximo a las 20:32, también pocos minutos antes de la puesta de sol. En ese punto, el Sol estará a solo 2 grados de altura en el momento de máxima intensidad. La diferencia respecto a otros municipios confirma que el mismo eclipse ofrecerá condiciones de observación muy distintas dentro de España.

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