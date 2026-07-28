España
GoogleAgregar Infobae en Google

¿Cuánto tiempo durará el eclipse en tu ciudad o pueblo? Este es el mapa con los minutos y segundos del fenómeno astronómico del año en cada rincón de España

Mientras que algunos lugares podrán disfrutar del fenómeno durante varios minutos, en otros la observación será más breve o tendrá unas características diferentes

Eclipse anular solar 2024 - Anillo de fuego
Un hombre un eclipse con un artefacto. (Archivo)
Guardar

Solo quedan unos días para que el eclipse solar total cruce España desde Galicia hasta Baleares justo al atardecer. Será un evento histórico que dejará a miles de personas mirando hacia la misma dirección en casi todo el país. El fenómeno comenzará a las 17:34 horas (hora oficial en la Península e Baleares) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el Océano Atlántico y entremedias atravesará la península y el archipiélago. La duración total del fenómeno será de cerca de cuatro horas y media y el máximo del eclipse se producirá a las 19 horas y 46 minutos.

Conforme detalla la web del Trio de Eclipses del Gobierno, la franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península Ibérica cruzándola de oeste a este. La franja de totalidad atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares. Ahora bien, la visión será diferente en cada punto de España con duraciones y paisajes diferentes.

PUBLICIDAD

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Cuánto durará el eclipse en cada ciudad

La duración del eclipse no será igual en todas las ciudades. Mientras que algunos lugares podrán disfrutar del fenómeno durante varios minutos, en otros la observación será más breve o tendrá unas características diferentes. Por eso, consultar previamente la información específica de cada localidad puede resultar especialmente útil para quienes quieran prepararse para observar el cielo y no perderse ninguno de los momentos clave.

Para afinar esos tiempos, la herramienta Eclipsadoando permite consultar cuánto durará el eclipse en cada ciudad y conocer el momento exacto de inicio, el instante de máxima intensidad y la hora de finalización. Esa información se adapta a cada ubicación y anticipa una experiencia distinta según la zona geográfica.

PUBLICIDAD

www.trioeclipses.es también desglosa el horario por municipios y con todos los detalles. Por ejemplo, el primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña, el eclipse empezará a las 19:31, alcanzará su máximo a las 20:28 y terminará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de sol. En esa ciudad, la duración de la totalidad será de 76 segundos y el Sol estará a 12 grados de altura. Ese detalle será determinante para la observación, porque el fenómeno se producirá con el astro ya bajo sobre el horizonte.

El último lugar donde será visible será Baleares, de acuerdo con la web. En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará a las 19:38 y tendrá su máximo a las 20:32, también pocos minutos antes de la puesta de sol. En ese punto, el Sol estará a solo 2 grados de altura en el momento de máxima intensidad. La diferencia respecto a otros municipios confirma que el mismo eclipse ofrecerá condiciones de observación muy distintas dentro de España.

Temas Relacionados

Eclipse solarGaliciaAstronomíaEspaña SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

La defensa de Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, ha subrayado ante el tribunal que su representado “nunca dudó de la licitud”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

La receta de solomillo de cerdo a la sidra definitiva: cómo lograr una carne tierna y una salsa llena de sabor con el toque tradicional asturiano

Una comida ideal para sorprender a los comensales con una preparación diferente pero muy sabrosa

La receta de solomillo de cerdo a la sidra definitiva: cómo lograr una carne tierna y una salsa llena de sabor con el toque tradicional asturiano

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

El organismo contrasta sus registros con los datos de aduanas y ya acumula casos de beneficiarios obligados a devolver todas las prestaciones cobradas por no haber comunicado sus viajes al extranjero

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Última hora de los incendios en España, en directo: Pedro Sánchez dice que “estamos viendo el final del túnel” y reivindica un pacto de Estado frente a la emergencia climática

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios en España, en directo: Pedro Sánchez dice que “estamos viendo el final del túnel” y reivindica un pacto de Estado frente a la emergencia climática
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

DEPORTES

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés