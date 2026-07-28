Pepe Rodríguez y Mariví Fernández celebran 25 años de casados: la pareja se ha dado su segundo ‘sí, quiero’ en la sierra madrileña

El chef Pepe Rodriguez junto con su mujer en la boda de Jordi Cruz (Redes sociales de @ pepe_rodriguezrey)

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Veinticinco años de matrimonio merecían una celebración especial y así lo han querido demostrar Pepe Rodríguez y su mujer, Mariví Fernández. El conocido chef y jurado de MasterChef reunió este fin de semana a familiares y amigos en una finca de la sierra madrileña para conmemorar sus bodas de plata con una ceremonia cargada de simbolismo, en la que la pareja volvió a renovar sus votos en un ambiente íntimo y muy cuidado.

La celebración tuvo lugar en la finca Jaral de la Mira, un enclave rodeado de naturaleza que sirvió de escenario para una jornada marcada por la emoción, la gastronomía y los reencuentros. Aunque los protagonistas han mantenido la discreción que siempre ha caracterizado a su vida privada, el cocinero compartió algunas imágenes del evento en sus redes sociales, permitiendo descubrir algunos detalles de un día muy especial para ambos.

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Pepe Rodríguez y Mariví se vuelven a casar a los 25 años de matrimonio (INSTAGRAM).

La ceremonia se desarrolló al aire libre, aprovechando el entorno natural de la finca. Bajo la sombra de los árboles y con un sencillo altar decorado con arreglos florales en tonos blancos y rosados, Pepe Rodríguez y Mariví se sentaron frente a sus invitados para volver a pronunciar un simbólico “sí, quiero” después de un cuarto de siglo de vida en común.

Lejos de apostar por un montaje ostentoso, la pareja prefirió una decoración elegante pero discreta, donde la vegetación y el paisaje fueron los auténticos protagonistas. Un planteamiento que encajó con el estilo relajado de toda la celebración.

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También el vestuario siguió esa misma línea. El chef eligió un conjunto veraniego formado por pantalones de rayas en blanco y azul, camisa blanca y una chaqueta color crema, mientras que Mariví apostó por un sofisticado vestido satinado en tono champán, de inspiración griega, con escote asimétrico y caída fluida. Completó el estilismo con un sencillo recogido que le permitió afrontar las altas temperaturas sin renunciar a la elegancia. Junto a ellos estuvieron sus tres hijos, María, Jesús y Manuela, protagonistas también de una jornada especialmente emotiva para toda la familia.

Pepe Rodrígez, Santiago Segura y amigos (INSTAGRAM).

Decenas de invitados

Entre los asistentes no faltaron numerosos rostros conocidos vinculados tanto al mundo de la gastronomía como al entretenimiento. El chef Mario Sandoval, propietario precisamente de la finca donde tuvo lugar la celebración, acudió acompañado por otros compañeros de profesión como Jesús Sánchez. También quiso compartir este momento Santiago Segura, amigo del cocinero desde hace años y compañero en distintos proyectos profesionales. A ellos se sumaron otros invitados del entorno más cercano de la pareja, en una reunión concebida para celebrar el camino recorrido durante estos 25 años de matrimonio.

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Como no podía ser de otra manera tratándose de uno de los cocineros más populares del país, el apartado gastronómico ocupó un lugar destacado durante la celebración. Pepe Rodríguez quiso rendir homenaje a sus raíces manchegas incorporando algunos de los productos más representativos de Toledo, tierra de la que siempre presume.

Uno de los platos estrella fue el cochinillo asado, acompañado de una cuidada selección de vinos elegida para la ocasión. El propio chef compartió imágenes de algunas de las referencias servidas durante el banquete, reflejando la importancia que concede a cada detalle cuando se trata de sentar a sus invitados alrededor de una mesa.

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