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La princesa Mette-Marit de Noruega ya no esconde su máquina de oxígeno: reaparece en un acto público con su catéter respiratorio y arropada por sus hijos

Es la primera vez que la consorte del príncipe Haakon se muestra de manera pública con el catéter, que ya había utilizado en salidas privadas

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La princesa Mette-Marit de Noruega aparece en un acto público con su máquina de oxígeno (Reuters)
La princesa Mette-Marit de Noruega aparece en un acto público con su máquina de oxígeno (Reuters)

La princesa Mette-Marit de Noruega ha protagonizado este viernes 10 de abril un momento sin precedentes al acudir públicamente a un acto portando, con total naturalidad, un catéter de oxígeno conectado a una máquina portátil. La imagen, capturada al presidir una recepción para los atletas paralímpicos de Milán-Cortina 2026, marca un nuevo capítulo de transparencia sobre su estado de salud, visibilizando la asistencia respiratoria que necesita debido a la fibrosis pulmonar que padece.

El pasado mes de marzo trascendió que Mette-Marit había sido incorporada a la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón, una decisión tomada por su equipo médico tras constatar el empeoramiento detectado antes de las últimas Navidades. Según se hizo público entonces, el avance de la enfermedad ha obligado a la princesa a recurrir a dispositivos de oxígeno en determinados momentos. Por el momento, continúa sin fecha prevista para la intervención ni certeza sobre los efectos que pueda tener en su bienestar.

Las primeras imágenes de la princesa con la máquina de oxígeno corresponden a una salida privada y circularon hace ahora unas cuatro semanas, acentuando la preocupación sobre la evolución de su enfermedad. Sin embargo, poco después, la princesa participó en un acto oficial junto a los reyes de los belgas sin necesidad del dispositivo. No obstante, en esta última comparecencia oficial, el catéter ha estado presente sin disimulo, conectado a un equipo portátil que transportaba un ayudante militar a escasa distancia de ella, mientras Mette-Marit mantenía una actitud cercana y afable hacia los asistentes.

Un ayudante transporta el equipo portátil respiratorio de Mette-Marit de Noruega (Reuters)
Un ayudante transporta el equipo portátil respiratorio de Mette-Marit de Noruega (Reuters)

Mette-Marit de Noruega con oxígeno en un acto público

La decisión de la princesa de recurrir públicamente al oxígeno ha coincidido con la recepción a los atletas paralímpicos, donde ha ejercido de anfitriona en condiciones de salud marcadamente delicadas. A pesar de su fragilidad respiratoria, la heredera ha expresado con su presencia y actitud una voluntad de normalizar el uso de tecnología de asistencia en entornos institucionales.

Este encuentro no solo ha tenido una función protocolaria, sino que ha servido, además, para representar el apoyo de toda la familia real en un contexto complejo, marcado tanto por la enfermedad de Mette-Marit como por los problemas judiciales de su hijo mayor Marius Borg, para quien la fiscalía solicita siete años y siete meses de prisión, a la espera del dictamen definitivo.

Mette-Marit de Noruega arropada por sus hijos: Ingrid Alexandra y Sverre Magnus (Reuters)
Mette-Marit de Noruega arropada por sus hijos: Ingrid Alexandra y Sverre Magnus (Reuters)

La cita de este viernes ha sido también una oportunidad para mostrar la unión familiar en un periodo festivo: tanto la princesa Ingrid Alexandra, quien ha interrumpido temporalmente su formación en la Universidad de Sídney, Australia, como Sverre Magnus, actualmente residiendo en Milán, han acompañado a su madre en el acto.

El certificado de discapacidad de la princesa Mette-Marit

Además, la princesa Mette-Marit de Noruega recibió hace unas semanas un certificado de discapacidad, lo que refleja el deterioro de su salud. La información, publicada por medios noruegos, coincide con meses en los que han surgido varios escándalos y una creciente inquietud en el país sobre la evolución médica de la esposa del príncipe Haakon. La obtención de la tarjeta de discapacidad responde a la gravedad de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Fotografías difundidas por la revista Se og Hor muestran a la pareja saliendo del hospital y evidencian el uso de la tarjeta de discapacidad en su vehículo, un recurso que en Noruega está sujeto a una normativa estricta. Para obtener este permiso es imprescindible presentar un certificado médico que confirme la imposibilidad de caminar o la existencia de dificultades severas para recorrer largas distancias. Las autoridades solo conceden la tarjeta tras acreditar limitaciones físicas objetivas.

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