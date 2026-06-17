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Mette-Marit de Noruega, trasplantada de pulmón: el comunicado de la casa real sobre su estado de salud

El palacio noruego ha informado que la princesa heredera continuará ingresada durante varias semanas mientras avanza su recuperación tras la delicada intervención

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La princesa noruega Mette Marit en un evento en Oslo, el 10 de abril del 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)
La princesa noruega Mette Marit en un evento en Oslo, el 10 de abril del 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón, según ha confirmado este miércoles la Casa Real noruega a través de un comunicado oficial. La esposa del príncipe heredero Haakon afronta ahora un periodo de recuperación que se prolongará durante las próximas semanas en el Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo.

La noticia llega apenas unos días después de que se hiciera público que la princesa había entrado en la lista de espera para recibir un órgano compatible debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

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En los últimos meses, su estado de salud había experimentado un deterioro significativo, lo que llevó al equipo médico a recomendar el trasplante como la mejor opción.

El comunicado oficial de la casa real noruega

En el comunicado difundido por la institución, el especialista en enfermedades pulmonares Are Holm ha trasladado un mensaje de optimismo sobre la evolución de la intervención.

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La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon. (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)
La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon. (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

“Estamos encantados de que todo haya progresado bien hasta el momento. De acuerdo con la práctica habitual para todos los pacientes recién trasplantados, Su Alteza Real la Princesa Heredera permanecerá ingresada en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet durante varias semanas”, señala el médico en la nota oficial.

La operación supone un paso decisivo en la lucha de Mette-Marit contra una enfermedad que le ha obligado en los últimos años a reducir progresivamente su agenda institucional. La fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada provoca cicatrices en los pulmones y dificulta cada vez más la respiración, una circunstancia que la propia princesa ha afrontado públicamente con transparencia.

De hecho, en sus últimas apariciones oficiales ya era habitual verla utilizando oxígeno suplementario, una imagen que reflejaba el avance de la patología y que había despertado una gran preocupación tanto en Noruega como entre las casas reales europeas.

La princesa Mette-Marit en una de sus últimas apariciones públicas antes de la operación. (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)
La princesa Mette-Marit en una de sus últimas apariciones públicas antes de la operación. (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

El empeoramiento de su estado de salud llevó también al príncipe heredero Haakon a reorganizar buena parte de sus compromisos oficiales para permanecer a su lado. La pareja decidió aplazar la celebración de sus bodas de plata y modificar diversos actos previstos en su agenda, mientras que su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, regresó temporalmente a Noruega para estar cerca de su madre.

Por el momento, el Palacio no ha ofrecido detalles sobre cuándo podrá recibir el alta hospitalaria ni sobre la fecha en la que retomará sus actividades públicas. La prioridad será ahora garantizar una recuperación adecuada y supervisar la adaptación del organismo al nuevo órgano trasplantado.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

El éxito de la intervención representa una noticia esperanzadora para la familia real noruega tras semanas marcadas por la incertidumbre. Aunque el proceso de recuperación será largo y exigirá un seguimiento médico constante, el primer parte oficial apunta a una evolución favorable y abre la puerta a que Mette-Marit pueda afrontar esta nueva etapa con optimismo.

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