El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit de Noruega ponen en alquiler dos casas dentro de su finca: 3.000 euros al mes por vivir a 200 metros del Palacio de Skaugum

La princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega ponen casas en alquiler. (NRK)

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El príncipe heredero Haakon de Noruega ha abierto las puertas de su emblemática finca de Skaugum al anunciar el alquiler de dos propiedades residenciales dentro del recinto. La oportunidad ha generado expectativa entre quienes sueñan con vivir en las inmediaciones de la familia real noruega, ya que tanto Haakon como la princesa heredera Mette-Marit residen allí desde 2003 junto a su familia. La finca, situada en las afueras de Oslo, cuenta actualmente con un total de doce apartamentos gestionados por la empresa unipersonal del propio príncipe.

La noticia fue confirmada por la cadena noruega TV 2, detallando que ambos apartamentos estarán disponibles a partir del 1 de septiembre y que los contratos de arrendamiento se extenderán inicialmente hasta finales de agosto de 2029. El anuncio ha coincidido con un periodo de atención mediática sobre la familia real, especialmente tras la reciente situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en una de las casas de la finca.

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Una de las viviendas que se ofrecen en alquiler destaca por su proximidad a la residencia principal de Haakon y Mette-Marit, así como a la mencionada casa roja ocupada por Marius. Se trata de una vivienda unifamiliar independiente de aproximadamente 287 metros cuadrados repartidos en dos plantas, con un extenso terreno y un trastero independiente. El alquiler mensual se ha fijado en 34.000 coronas noruegas (unos 3.087 euros), una cifra que refleja tanto la exclusividad de la ubicación como el tamaño de la propiedad.

La segunda opción disponible es un apartamento de dos habitaciones situado a unos 200 metros de la casa principal. Este espacio más compacto cuenta con 42 metros cuadrados, entrada privada, cocina renovada y plaza de aparcamiento, todo ello por 11.500 coronas noruegas al mes (alrededor de 1.043 euros). La oferta permite a los futuros inquilinos integrarse en el entorno de la finca real y disfrutar de la tranquilidad de Skaugum, siempre bajo una gestión directa y privada por parte del propio príncipe heredero.

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Condiciones y detalles de la oferta de alquiler

Los contratos de arrendamiento de ambas propiedades tendrán una duración inicial de tres años, hasta agosto de 2029. Según la información oficial de Dana Press, los apartamentos forman parte de las doce viviendas que gestiona la empresa unipersonal de Haakon, lo que permite mantener un control directo sobre la selección de inquilinos y la administración de los alquileres. Los anuncios, publicados recientemente, han despertado interés por la posibilidad de residir junto a la familia real y, a la vez, por la privacidad que ofrece el enclave.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

No se ha revelado públicamente si alguna de estas propiedades fue ocupada previamente por el príncipe Sverre Magnus (20), hijo menor de los príncipes herederos, quien este otoño comenzará sus estudios universitarios en Europa. La Casa Real noruega ha evitado pronunciarse sobre ese punto, y el agente inmobiliario responsable de la operación tampoco ha querido hacer comentarios sobre los detalles de las viviendas actualmente disponibles.

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Las cifras exactas sobre los ingresos por alquiler de las propiedades de Skaugum no son de dominio público, ya que la legislación noruega solo exige una divulgación limitada de los estados financieros anuales de las empresas unipersonales. Este hermetismo ha sido motivo de críticas en algunos medios noruegos, que reclaman mayor transparencia en las actividades comerciales vinculadas a miembros de la familia real.

Vivir cerca de la familia real noruega

La finca de Skaugum es el escenario habitual de la vida cotidiana de Haakon y Mette-Marit, y también ha sido el hogar de sus hijos, incluidos Marius Borg Høiby y Sverre Magnus. La posibilidad de compartir vecindad con la familia real plantea tanto un atractivo simbólico como una oportunidad exclusiva para quienes buscan un entorno residencial de alto nivel en Noruega. Los apartamentos disponibles no solo ofrecen privacidad y seguridad, sino que también permiten experimentar de cerca la vida en uno de los enclaves más emblemáticos del país.

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La familia real noruega alquila dos de sus propiedades. (EFE)

La gestión directa de los alquileres por parte del príncipe heredero refuerza la imagen de una familia real moderna, involucrada en la administración de su patrimonio y en contacto con la realidad del mercado inmobiliario. Sin embargo, el hecho de que las cuentas de la empresa sean confidenciales ha generado debate sobre la transparencia y el papel de la familia real en actividades económicas privadas. Mientras tanto, la atención mediática se centra en el ambiente de Skaugum, donde la convivencia entre la vida familiar y la gestión de propiedades parece estar marcada por la discreción y el control personal del príncipe Haakon.