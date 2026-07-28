España
GoogleAgregar Infobae en Google

El cumpleaños que han organizado Rafa Nadal y Juan Carlos I en Mallorca: así ha sido la comida íntima antes del reencuentro con la reina Sofía en Marivent

El monarca ha vuelto a la isla después de ocho años, pero no ha pasado la noche en palacio con su familia

Foto de archivo de Juan Carlos I y Rafa Nadal
La comida que ha reunido de nuevo a Juan Carlos I y Rafa Nadal. (Casa Real)
Guardar

Por sorpresa y en la más estricta discreción, Juan Carlos I ha regresado a Mallorca tras casi una década de ausencia. El viaje del padre de Felipe VI no fue institucional ni mediático: la razón de su visita fue acompañar a uno de sus amigos más cercanos, el empresario Miguel Arias, en la celebración de su 80º cumpleaños. Arias, propietario del emblemático restaurante Flanigan de Puerto Portals, fue el anfitrión de una comida especial con el rey emérito, que tuvo lugar el domingo, tras una invitación directa y personal del propio Juan Carlos I.

La última vez que Juan Carlos I había estado en la isla se remonta a la Semana Santa de 2018, cuando asistió a la misa de Pascua en la Catedral de Palma. Desde entonces, no se le había visto públicamente en Mallorca y, tras fijar su residencia en Abu Dabi en 2020, el exmonarca había relegado la isla a un segundo plano en sus desplazamientos. En esta ocasión, decidió viajar desde Ginebra, llamó a Arias para felicitarlo y, al saber que la celebración sería en Palma, le confirmó que acudiría a la cita. El gesto fue el regalo especial que Juan Carlos I quiso dar a su amigo, reforzando una relación personal que ha perdurado durante décadas.

PUBLICIDAD

La jornada se desarrolló con la máxima reserva. Tras la comida en Flanigan junto a Arias, Juan Carlos I se alojó en la casa de su amigo, evitando el Palacio de Marivent, como suele hacer en sus visitas privadas a España. Sin embargo, la agenda del exmonarca no terminó allí: aprovechó la ocasión para acercarse después al Palacio de Marivent, donde pudo reencontrarse, tras ocho años, con la reina Sofía y sus hijas, las infantas Elena y Cristina.

El cumpleaños con Juan Carlos I y Rafa Nadal

La celebración del 80º cumpleaños de Miguel Arias fue el centro del regreso de Juan Carlos I a Mallorca. El monarca emérito tomó la iniciativa de contactar a su amigo, encargándose personalmente de que la fecha no pasara desapercibida. La comida se realizó en el restaurante Flanigan, uno de los locales más reconocidos de la isla y punto de encuentro habitual de la familia real en otras épocas. La presencia del rey emérito, lejos de los focos y acompañado únicamente por el círculo más cercano de Arias, fue el detalle que marcó la diferencia en una jornada pensada para la amistad y la celebración discreta.

PUBLICIDAD

Archo de Casa Real
La relación entre Rafa Nadal y Juan Carlos I. (Casa Real/EFE)

El encuentro estuvo marcado por la naturalidad y la complicidad entre ambos. Según fuentes próximas, tras la comida, Juan Carlos I prefirió alojarse en la casa de Arias, manteniendo así la privacidad que ha caracterizado sus desplazamientos desde que reside fuera de España. El regreso del rey a Mallorca, motivado por una amistad longeva y sincera, supuso un guiño a los años en los que la isla era epicentro de los veranos reales.

Reencuentro familiar en Marivent tras la comida

Luego de la comida con Arias, Juan Carlos I se trasladó al Palacio de Marivent para cenar con la reina Sofía y sus hijas. Este reencuentro familiar no se producía en Mallorca desde hacía ocho años, lo que añadió un componente especial y simbólico a la visita del exmonarca. La reina madre ya se encontraba allí disfrutando de sus vacaciones junto a las infantas, lo que permitió que la cena fuera un momento de intimidad y cercanía familiar.

La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

La estancia de Juan Carlos I fue breve. No pernoctó en el palacio, sino que regresó a la casa de su amigo antes de abandonar la isla a primera hora del día siguiente para continuar sus vacaciones fuera de España. La reunión familiar quedó marcada por la ausencia de Felipe VI, que no se encontraba en la isla, y se desarrolló sin exposición pública ni presencia de medios. Este reencuentro en Marivent consolidó la imagen de unidad y cercanía familiar, aunque fuera por unas horas, en uno de los lugares más emblemáticos de la historia reciente de la Casa Real.

Temas Relacionados

Juan Carlos ICasa Real EspañaReina SofíaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de julio: Marisol, completamente hundida, intentará quitarse la vida

La rápida intervención de Manuela y Damián evitará una tragedia que marcará un antes y un después en ‘Sueños de libertad’

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 29 de julio: Marisol, completamente hundida, intentará quitarse la vida

Emiliano Grillo, dermatólogo: “La zona en la que te sale el acné no es casualidad”

Cada área del rostro afectada puede revelar causas distintas, desde factores hormonales hasta el contacto con objetos y productos diarios

Emiliano Grillo, dermatólogo: “La zona en la que te sale el acné no es casualidad”

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: el Ministerio del Interior dejará volver a sus casas a los vecinos de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila desde esta tarde

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

“El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar”, han comunicado ilusionadas en sus dos idiomas desde sus redes sociales

Sandra Barneda se casa con Pascalle Paerel tras cuatro años de relación: así es la holandesa 15 años menor y con una hija con la que se ha comprometido

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

El Poder Judicial deja en manos del TSJ de Madrid decidir si sanciona al juez Peinado por dos posibles faltas disciplinarias leves en su actuación contra Begoña Gómez

Militares españoles imparten una formación sobre explosivos, atención de heridos o patrullaje en Senegal

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

Diomande, Rodri y una difícil decisión: el Real Madrid no tiene hueco para tanto fichaje

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”