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Zaragoza, elegida como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública

La capital aragonesa albergará el organismo público para vigilar y prevenir futuras pandemias

Zaragoza, en España (Shutterstock).
Zaragoza, en España (Shutterstock).
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que Zaragoza será la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). La elección se ha realizado en línea con un “proceso de desconcentración” de los organismos públicos y será “un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial en nuestro país”, ha asegurado Sánchez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La capital aragonesa ha sido la seleccionada de entre ocho ciudades que se postularon para albergar la sede de la Aesap, (Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo). El nuevo organismo se convertirá en punto de referencia en coordinación ante futuras crisis sanitarias.

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“Hace falta tener una Agencia Estatal de Salud Pública que nos permita tener todos los recursos que no tuvimos durante los primeros meses aciagos de la pandemia”, ha subrayado este martes el presidente del Gobierno.

Un organismo contra crisis sanitarias

Facultativos atienden a un paciente con Covid-19 en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. (JUNTA DE ANDALUCÍA)
Facultativos atienden a un paciente con Covid-19 en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. (JUNTA DE ANDALUCÍA)

La Aesap es un proyecto pendiente de la Ley General de Salud Pública del año 2011, pero la iniciativa quedó olvidada hasta la llegada de la pandemia del coronavirus. En 2022, la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, retomó el plan con un primer anteproyecto para su creación, un proceso que quedó interrumpido con el adelanto electoral de julio de 2023. Así, fue la actual titular de Sanidad, Mónica García, la que cogió el testigo.

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La Agencia Estatal de Salud Pública será el instrumento para proteger a la población frente a riesgos sanitarios futuros. Su misión principal será la preparación, la prevención, la detección y la respuesta rápida ante amenazas para la salud pública. Ese marco incluye también los desafíos vinculados al cambio climático, las zoonosis y las enfermedades emergentes.

Entre sus funciones estará la vigilancia en salud pública mediante la coordinación y la evaluación de la Red de Vigilancia en Salud Pública. A eso se sumarán la monitorización de riesgos y la gestión de un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, diseñado para identificar amenazas sanitarias antes de que deriven en una crisis. La futura agencia también asumirá la elaboración de planes específicos para hacer frente a alertas, riesgos y amenazas tanto actuales como emergentes.

Personal sanitario del Hospital temporal de Ifema. EFE/JuanJo Martín/Archivo
Personal sanitario del Hospital temporal de Ifema. EFE/JuanJo Martín/Archivo

La Aesap reforzará además el asesoramiento y la evaluación en coordinación con otras instituciones de salud pública. El organismo fomentará igualmente el trabajo en red y apoyará políticas basadas en el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental.

El proyecto también atribuye a la agencia una función de proyección exterior para reforzar el liderazgo de España en la detección, vigilancia, evaluación y gestión de riesgos sanitarios. Ese papel internacional se suma a otra de sus tareas previstas: la comunicación y difusión de información sobre amenazas para la salud.

Un retraso de cinco meses para elegir la sede<i> </i>

Finalmente, el organismo estatal tendrá su sede en Zaragoza, tal y como han anunciado en el Consejo de Ministros. La elección debía haberse realizado el pasado 17 de febrero, pero el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática retrasó la decisión ante la necesidad de un análisis exhaustivo de las ocho candidaturas presentadas.

En total, fueron ocho ciudades las que se postularon para albergar el nuevo organismo sanitario, pero el Gobierno consideró que todas ellas requieren “obras de calado o adecuaciones técnicas” para poder hacerlo, que debían ser valoradas de forma exhaustiva antes de seleccionar la ubicación.

“Ocho candidaturas magníficas y unos criterios objetivos y concurrentes para designar a Zaragoza como la futura sede. Somos un gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la vigilancia de futuras emergencias sanitarias”, ha valorado Mónica García este martes.

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