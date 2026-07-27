Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Reprimir emociones durante mucho tiempo provoca problemas como migrañas, trastornos digestivos, en la piel...”

Marta Jiménez Castro, psicóloga sanitaria y neuropsicóloga clínica. (Cedida)

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Alcanzar la paz mental es posiblemente uno de los principales objetivos a los que apuntan la mayoría de personas, más aún en un contexto marcado por el estrés laboral o la rapidez de la vida diaria. Sin embargo, cada vez más expertos señalan que se ha corrompido el verdadero significado de este término.

Vivir con paz mental no implica una existencia sin emociones desagradables, y los discursos que promueven lo contrario —sumado al hecho de que las redes sociales dan una visión distorsionada de la vida de los demás— generan culpa cuando estas aparecen, pues se interpretan erróneamente como algo negativo y que debe eliminarse inmediatamente.

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Así lo explica la psicóloga sanitaria y neuropsicóloga clínica Marta Jiménez Castro en una entrevista con Infobae. La experta, creadora de contenido en redes sociales sobre su ámbito profesional (@martajimenezpsicologia), ha publicado recientemente un libro en el que habla sobre estas cuestiones: 30 sesiones de terapia para reprogramar tu mente y vivir con paz mental (Piquer Editorial).

La psicóloga Marta Jiménez publica el libro '30 sesiones de terapia para reprogramar tu mente y vivir con paz mental'. (Cedida)

-Pregunta: Tu libro gira en torno a la idea de que el cambio siempre es posible. ¿Crees que existe un límite en este sentido? ¿Hay ciertos miedos, manías, rasgos de personalidad dañinos... que es imposible modificar?

-Respuesta: Todo lo que hablo en el libro, que es trabajar con miedos, con anticipaciones negativas, con los famosos “y si”..., todo eso es modificable. Entrenar la mente es como cualquier otro hábito: requiere del mismo esfuerzo, constancia y disciplina que aprender un idioma nuevo o a tocar un instrumento. Muchas personas creen que por esos miedos o limitaciones no van a conseguir cambiar y luego se dan cuenta de que, cuando entienden lo que les pasa, tienen mucho más fácil el camino.

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Muchas veces se asocia que tu estilo de personalidad, tu patrón mental, el cómo interpretas las situaciones que te pasan o cómo las afrontas, tiene que ver mucho con la genética, pero ya se ha visto que el ambiente, en la mayoría de los casos, supera a la genética. Muchas veces, ese perfeccionismo excesivo o esos miedos anticipatorios han venido más por lo que tú has vivido en la dinámica familiar que no por los genes. Si tengo unos padres que me transmiten la idea de que nada es suficiente, el cerebro va cogiendo todos esos patrones. Entonces, lo que hacemos en terapia es precisamente sacarlos a la luz y empezar a modificarlos. Pero el “Yo soy así, nunca cambiaré” es más una posición cómoda que utilizamos como un mecanismo de defensa. Si la persona empieza a cambiar patrones y a trabajar con ciertas herramientas, puede aprender otra manera de relacionarse con sus pensamientos y con sus emociones.

-P: ¿Existe actualmente un error generalizado sobre lo que significa vivir con paz mental? ¿Has observado en consulta un aumento de personas que creen que algo malo les ocurre por sentir emociones desagradables?

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-R: Por supuesto. Soy bastante crítica con esta corriente que últimamente está muy de moda, yo la llamo el enfoque Mr. Wonderful, que es el excesivo positivismo, que muchas veces es contraproducente precisamente porque patologiza muchas emociones que son totalmente humanas y naturales, como sentir tristeza, enfado, rabia... Si lo que nos están vendiendo es que siempre tenemos que ser fuertes, que no podemos sentirnos tristes nunca, que nada te puede afectar, que siempre tienes que mirar para adelante o incluso buscar el lado positivo de las cosas, lógicamente cuando tú sientes esas emociones desagradables —porque las vas a sentir, porque forman parte de nuestra naturaleza humana—, va a haber un choque. Ahí lo que generamos es un doble malestar: por sentir esa emoción y el malestar secundario, que es el que se añade a la persona que se machaca a sí misma por estar pensando: “No debería sentir estas emociones, debería estar bien”.

Patologizar las emociones desagradables genera culpa. (Magnific)

Uno de los focos principales que trabajo es precisamente normalizar esas emociones y explicarle a las personas que todas tienen una función y que no vienen a fastidiarnos ni a amargarnos la vida, sino a darnos mensajes importantes que hay que saber identificar y trabajar con ellas.

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-P: ¿Cuáles son las consecuencias de tener un pensamiento orientado hacia el positivismo exagerado?

-R: Cuando yo tengo un pensamiento de: “Todo va a salir bien, no pasa nada, tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante”, lo que estoy haciendo es tapar mis emociones. No estoy dejando a la emoción expresarme su mensaje, su función. Lo que acaba pasando es que se van a ir reprimiendo, y el problema de reprimir emociones durante mucho tiempo es que al final se acaban somatizando, es decir, se acaban expresando a través del cuerpo en forma de problemas como migrañas, trastornos digestivos, trastornos en la piel; es el último grito o la última llamada de tus emociones para que les hagas caso.

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-P: ¿Y de uno demasiado catastrofista?

-R: Por el contrario, un pensamiento excesivamente catastrofista tampoco te deja ni disfrutar del presente ni dar lugar a esas emociones más agradables. Lo que hace el cerebro es ponerse en modo supervivencia o en modo alerta. Es como si le dijeras que hay un león a tu lado a punto de atacarte. Si el cerebro lo interpreta de esa manera, va a cortar cualquier otro proceso que se esté dando en ese momento. Te corta la digestión a nivel somático, pero también te corta emociones agradables. Hay que ayudar a nuestra mente a distinguir lo que no es una amenaza o un peligro, pero tampoco ver siempre el lado positivo, porque en muchas situaciones de nuestra vida no siempre va a haberlo.

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Un pensamiento demasiado catastrofista mantiene el cuerpo en constante tensión. (Freepik)

De los bucles de pensamiento a la evitación

-P: Tanto en tu libro como en tus perfiles indicas que el cerebro funciona como el algoritmo de una red social. ¿Por qué?

-R: El cerebro, igual que el resto de órganos, tiene su función. Y de la misma manera que tú no puedes parar la función de tus pulmones, que es respirar, no puedes parar la función del cerebro, que es pensar. El cerebro es como Instagram, que te manda un montón de publicaciones a lo largo del día y, si tú te paras un segundo de más en una publicación, el algoritmo ha detectado que a ti te interesa. Trasladado a nuestro cerebro, si a ti te manda un pensamiento catastrofista y tú le prestas atención, digamos que “el algoritmo cerebral” va a detectar que ese tema es relevante para ti en algún sentido y lo que va a hacer es habituarse a ese patrón de pensamiento. Si yo le presto atención más a los pensamientos catastrofistas, me va a seguir mandando ese tipo de pensamientos y, al final, lo que voy a conseguir es que mi patrón de respuesta habitual sea caer en esos bucles de negatividad. La buena noticia es que funciona también al revés. Si le empiezo a trasladar un buen equilibrio, le digo a mi mente qué puede hacer ante las situaciones que puede controlar, se va a habituar a pensar de esta manera.

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-P: Lo contrario a ese bucle de pensamiento sería la evitación. ¿Existe en la actualidad una tendencia a la evitación de los pensamientos? ¿Podría esto estar relacionado con la rapidez de la vida diaria, el auge de los dispositivos electrónicos...?

-R: Por supuesto. Por un lado, tenemos ese enfoque que nos hace ver todo lo positivo y reprimir emociones. Y, por otro, vivimos en un mundo cada vez más acelerado, en el que, por supuesto, las redes están teniendo un efecto bastante importante sobre nuestra atención. Las publicaciones duran segundos y nuestro cerebro se está acostumbrando a no tener esa atención, incluso sobre nosotros mismos, a parar, a identificar qué estamos sintiendo, a procesar lo que nos ha pasado en el día. Pero las redes también nos sirven como vía de escape. En cuanto hay aburrimiento o una emoción desagradable, utilizamos tanto las redes como irnos de compras, como ponernos un maratón en Netflix, como cualquier otro comportamiento externo para evitar sentir algo desagradable, cuando realmente lo que estamos generando es un alivio a corto plazo. Tenemos que aprender a conectar con esas emociones y a darles salida.

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La cara y la cruz del contenido en redes sobre psicología

-P: Además de la terapia y de tu reciente libro, también creas contenido para redes sociales. ¿De qué manera crees que puede ser beneficiosa esta nueva herramienta para el público en general?

-R: Mi objetivo al crear contenido en redes sociales era llegar a más personas. Entender por qué la mente hace lo que hace ya nos tranquiliza, nos da algo para facilitar el cambio. Cuando tú accedes a ese conocimiento, lo tienes más fácil. Y, como no nos lo han enseñado desde pequeños, necesitamos aprenderlo de otra manera. Las redes sociales nos permiten llegar a muchas más personas que, por circunstancias vitales, quizá no pueden acceder a una terapia a nivel privado. Mi mayor intención ha sido esa: poder acercar el conocimiento de que el cerebro no es nuestro enemigo y de que se puede cambiar.

La neuropsicóloga Marta Jiménez explica algunos consejos para vivir con paz mental. (Freepik)

-P: ¿Crees que, por el contrario, crear contenido sobre psicología y salud mental en redes sociales entraña algún tipo de desventaja o de riesgo?

-R: También, porque en las redes todo el mundo puede hablar de todo. También estamos viendo, igual que en el resto de ámbitos profesionales, personas que no tienen esa titulación o esa experiencia real y que hablan desde simples teorías que no están fundamentadas. Yo intento ser bastante crítica con ciertos enfoques que te prometen un cambio radical en pocas horas, en días. Sabemos que el cerebro necesita su tiempo para cambiar y hay que desconfiar de estos enfoques de: “Consigue la paz mental en 24 horas”. Hay cursos en los que se promete eliminar la ansiedad de tu vida. Yo les digo a mis pacientes que huyan de ese mensaje porque es una estafa: básicamente, la ansiedad no se puede eliminar, se puede regular o sostener. También pueden tener esa sombra las redes sociales de dar información que no esté fundamentada y acabar confundiendo a las personas.