España

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La razón por la que no consigues vivir con paz mental es que vas con el acelerador y el freno pisados a la vez”

Identificar los pensamientos como simples construcciones mentales, sin tomarlos como verdades absolutas, facilita el desarrollo de la paz interior y reduce el impacto de pensamientos intrusivos

La neuropsicóloga Marta Jiménez explica
La neuropsicóloga Marta Jiménez explica una técnica para encontrar la paz. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y @martajimenezpsicologia/TikTok)

La neuropsicóloga Marta Jiménez, divulgadora de salud mental en TikTok (@martajimenezpsicologia), considera que “la paz mental va a ser el mayor lujo de nuestra época”. En sus publicaciones, Jiménez ha subrayado que “aquel que consiga tranquilidad emocional será el verdadero millonario”, una reflexión que cuestiona la extendida creencia de que el dinero es la clave de la felicidad.

Lejos de rechazar el valor de lo material, la especialista ha matizado que no está en contra, pues “está bien tenerlo, pero si no tienes paz mental, lo vas a usar para tapar vacíos”. Según ha explicado a través de su canal, la satisfacción derivada de los logros materiales resulta efímera: “Si consigues ese Ferrari, tu mente ya estará pensando en el siguiente juguete. Nunca te bastará”. Frente a esa insatisfacción constante, Jiménez ha defendido que “la paz mental es diferente. Cuando la encuentras, no necesitas más. No es ambiciosa, no te pide cada vez más”.

La neuropsicóloga ha destacado además el impacto positivo de la calma interior en la toma de decisiones y el rendimiento personal: “Con la mente en calma, quién sabe, quizá tomes mejores decisiones y hasta factures más. Y si todo eso llega, llegará. Pero ya no lo estarás persiguiendo con ansiedad”. En este sentido, ha invitado a sus seguidores a reflexionar sobre sus prioridades: “Tú eliges si prefieres llorar en un Ferrari o reír en paz aunque sea caminando”.

Las claves para alcanzar la paz mental

Jiménez ha identificado el principal obstáculo para lograr la serenidad emocional en la contradicción interna que experimentan muchas personas: “La razón número uno por la que no consigues vivir con paz mental es que vas con el acelerador y el freno pisados a la vez”. Ha explicado que “tu cerebro no puede estar en modo calma y en modo supervivencia al mismo tiempo”, lo que genera un bloqueo emocional. Según sus palabras, “no es que hayas perdido la motivación, ni la ilusión, ni las ganas. Siguen ahí, pero están bloqueadas, porque esas emociones solo aparecen cuando el cuerpo se siente a salvo”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

La especialista ha querido tranquilizar a quienes se sienten atrapados en este estado, asegurando que “no estás roto, solo estás viviendo en el modo equivocado”. Para revertir esta situación, ha recomendado: “Primero regula, después conecta y entonces, créeme, volverás a sentir”. Además, ha ofrecido su acompañamiento profesional a quienes decidan iniciar un proceso terapéutico: “Si crees que es el momento de iniciar tu proceso terapéutico, cuenta conmigo”.

El papel de los pensamientos en la salud mental

En su experiencia personal, Jiménez ha compartido el método que le ha permitido alcanzar la paz mental en un periodo breve: “Así es como logré vivir con paz mental en tiempo récord. Y no, no fue meditando tres horas al día ni haciendo yoga en Bali. Fue algo mucho más simple, pero nadie me lo había dicho”. Ha relatado que el cambio fundamental consistió en comprender que sus pensamientos no son la realidad, “que no tengo que creerme todo lo que mi mente me dice y mucho menos los pensamientos intrusivos, porque eso es lo que son: pensamientos, palabras en el aire, simple lenguaje, ruido”.

Para ilustrar esta idea, ha puesto un ejemplo concreto: “Un pensamiento puede ser: ‘No puedo mover los dedos de mi mano’. Pero esa no es la realidad. Es solo un pensamiento y yo decido qué hago con él”. El momento decisivo, según ha relatado, llegó cuando “el día que dejé de tomarme mi mente al pie de la letra empezó mi paz”. Jiménez ha concluido que “no necesitas callar la mente, solo aprender a escuchar sin obedecer y a dialogar de forma diferente con tus pensamientos”.

Salud mental TikTokTikTok EspañaPsicologíaEspaña SaludEspaña Noticias

