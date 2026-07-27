España

La reina Letizia combate el calor de Jerez con un dos piezas sin mangas de Hugo Boss: envuelta en un azul celeste tan claro que parece blanco

La monarca ha asistido a la reunión anual del Instituto Cervantes y ya se prepara para sus vacaciones en Marivent

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La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)
La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)

La reina Letizia ha retomado este lunes su agenda en Jerez con la reunión anual del Instituto Cervantes y ha cerrado su calendario institucional en la península antes de viajar esta semana a Mallorca. La jornada ha estado marcada tanto por el peso simbólico del acto como por un estilismo de sastrería veraniega firmado por Hugo Boss.

El encuentro se ha celebrado por primera vez en Jerez de la Frontera y ha reunido a los responsables de una red creada en 1991 que hoy está presente en 88 ciudades de 45 países para promover el español y la cultura hispánica. La cita ha llegado un día después de que la reina acompañara al rey en Villamanta, en la Comunidad de Madrid, para apoyar a los afectados por los incendios.

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Está previsto que ambos sigan pendientes de la evolución de esos fuegos mientras la familia real se desplaza a Mallorca para mantener allí algunos compromisos, además de su tradicional descanso estival. Doña Letizia ha presidido el acto inaugural acompañada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, el director del Cervantes, Luis García Montero y la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo.

La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)
La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)

El ‘look’ de la reina Letizia

El centro del estilismo ha sido un conjunto de dos piezas de Hugo Boss de un color azul celeste tan claro que parece blanco. La prenda principal es un chaleco largo del modelo Julinial confeccionado en crepé suave, sin mangas ni cuello, con botonadura frontal, bolsillos de ojal y una longitud de 77 centímetros en la parte trasera. Ese chaleco, que actualmente está rebajado a 209 euros, lo ha combinado con un pantalón de la misma firma alemana, de tiro medio, corte relajado y pernera ancha extralarga con pliegue. El resultado ha seguido la fórmula de la sastrería ligera de verano, con una silueta recta y fluida.

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La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)
La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)

Se trata de un look que parece completamente blanco, aunque en realidad el protagonista es el azul celeste, para el que la reina Letizia ha optado por un top blanco de escote recto visible bajo el pico del chaleco. Los complementos han reforzado la línea sobria del conjunto. La monarca ha recuperado su bolso Metropolis de Furla en piel blanca y ha vuelto a calzarse los zapatos Babies Paula de Sézane, un modelo destalonado de punta cuadrada y tacón ancho que también aparece descrito como unas Mary Jane blancas de doble tira.

La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)
La reina preside la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes (EFE)

Las joyas de la reina Letizia

La nota diferenciadora del conjunto ha estado en las joyas. Doña Letizia ha llevado los pendientes Sugar de PDPAOLA, con un diseño que imita la caída de una gota de lluvia, y el collar Sidney, de la firma creada por la actriz Bárbara Goenaga, formado por eslabones ovalados de oro grueso y un cierre intercambiable con forma de corazón.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a la final del Mundial para apoyar a España. (X/@CasaReal)

A esas piezas se han sumado dos anillos que la Reina combina con frecuencia: el diseño ovalado de Karen Hallam y el anillo de Coreterno. A su vez, ha lucido un reloj, una pulsera fina y unos aros dorados en los lóbulos. El acabado de belleza ha mantenido la misma línea de contención, habitual en sus citas. La reina Letizia ha llevado la melena suelta, lisa y con raya en medio, además de un maquillaje luminoso en tonos cálidos, con sombra coral, labios nude rosado y una base natural pensada para no restar protagonismo al conjunto.

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