Ester Expósito y Kylian Mbappé desatan los rumores sobre una posible relación: las supuestas citas que habrían tenido entre Madrid y París

Ester Expósito y Kylian Mbappé, en montaje de 'Infobae' (Europa Press)

La supuesta relación entre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y Ester Expósito, actriz española reconocida internacionalmente, se ha convertido en el epicentro de la conversación digital tanto en España como en Francia. A lo largo de los últimos días, informaciones difundidas principalmente en redes sociales han situado a ambos compartiendo momentos juntos en Madrid y en París, lo que ha disparado las especulaciones sobre un posible romance.

El pasado 25 de febrero se ha señalado como una de las fechas clave en torno a estos rumores. Según la información que el reconocido bloguero francés Aqababe compartió en su cuenta de X el viernes 6 de marzo, Mbappé y Expósito habrían sido vistos juntos esa noche en Madrid, y horas después, al día siguiente, varias personas afirmaron verles en el bar Pullman de París, donde supuestamente se mostraron cariñosos durante toda la velada.

Aqababe ha asegurado: “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose toda la noche”. Este testimonio, difundido por el bloguero, ha avivado los comentarios y el seguimiento constante en redes sociales sobre la posible relación.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.

Las citas de Ester Expósito y Kylian Mbappé

De acuerdo con la versión de Aqababe, detalles como la supuesta cita en el bar Pullman y la coincidencia de ambos en París refuerzan los rumores previos. Ambos se encuentran estos días en la capital francesa por motivos diferentes, aunque han sido relacionados por testigos y seguidores. Ester Expósito asistió recientemente a Le Grand Dîner du Louvre, uno de los actos centrales de la Semana de la Moda, luciendo un diseño de Marine Serre.

En su cuenta de Instagram, la actriz ha compartido fotografías de su estancia en París, incluyendo una imagen de una mesa dispuesta para dos comensales, sin mostrar la identidad de sus acompañantes, así como una captura nocturna de la Torre Eiffel iluminada, elementos que se han interpretado como posibles guiños dentro del relato sobre su vinculación con el futbolista. Por su parte, Kylian Mbappé permanece en París como parte de su proceso de recuperación tras sufrir un esguince de rodilla y sigue las recomendaciones del jefe médico del Real Madrid, Nico Mihic.

Los seguidores de Mbappé inundan las redes sociales de Ester Expósito (Instagram)

Ni Ester Expósito ni Kylian Mbappé, que se siguen mutuamente en Instagram, han realizado declaraciones públicas que confirmen o desmientan la información, lo que provoca que los comentarios en las redes sociales de la actriz los hayan invadido los fans del futbolista. Los seguidores de ambos han impulsado la conversación en redes sociales con mensajes, hipótesis y comparaciones, hasta el punto de situar el posible romance como uno de los asuntos más debatidos en la actualidad.

Los rumores pasados con Vinicius Jr.

La vinculación sentimental entre la actriz y futbolistas del Real Madrid no es una novedad. En 2024, Ester Expósito fue vista asistiendo a un concierto de Travis Scott en el por entonces Wizink Center de Madrid junto a Vinicius Jr., que es a su vez compañero de Mbappé en el club blanco. Grabaciones de ese evento mostraban a la actriz y al jugador en actitud amistosa, acompañados de otras personas, en un ambiente distendido.

Ester Expósito en el 78º festival de Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Aquel encuentro se produjo poco antes de que el delantero viajase con su equipo a Estados Unidos. Ya en 2022, se especuló con una posible relación tras coincidir ambos en un viaje a Miami, aunque esa ocasión, la propia Ester Expósito negó cualquier vinculación sentimental mediante un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó: “fake news”, reafirmando así que solo mantenía una amistad con el jugador. Ahora queda esperar si repite un mensaje similar con Mbappé o si de lo contrario se convierten en la pareja del momento.