Confinan el municipio de Onda (Castellón) por el humo del incendio de Vall d'Uixó

València, 26 jul (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert para comunicar el confinamiento del municipio de Onda, en Castellón, a causa del humo que provoca el incendio de la Vall d'Uixó.

Onda, con una población de unos 26.200 habitantes, se suma así a la propia Vall d'Uixó (de 32.000 habitantes) y Betxí (de 5.600), cuya población que lleva confinada desde este sábado, excepto algunos barrios que han sido desalojados.

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En total hay desalojadas más de 16.000 personas de cerca de una veintena de municipios del sureste de la provincia de Castellón, mientras que los confinados suman cerca de 64.000.

El fuego, con un perímetro de 40 kilómetros y contra el que trabajan 450 efectivos y una veintena de medios aéreos, avanza a estas horas sin control tras haber quemado ya unas 4.300 hectáreas. EFE

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