Un coche de la Policía Nacional choca contra una vivienda en Valencia y provoca un incendio

Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial

Un coche de la Policía Nacional ha impactado esta noche contra una vivienda de Alaquàs, provocando un incendio que, gracias a la rápida intervención de los Bomberos, no ha supuesto ninguna víctima.

Según han informado desde el Consorcio de Bomberos en redes sociales, el accidente ha provocado fuego en la planta baja de la casa, obligando a una actuación urgente en la que participaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Torrent y Paterna, junto a un sargento de Torrent y un oficial. La prioridad inicial fue contener las llamas y asegurar la estructura del edificio para evitar daños mayores.

Durante el operativo, los bomberos centraron sus esfuerzos en el rescate de una mujer con movilidad reducida que se encontraba en la primera planta. Tal como han detallado desde el Consorcio, “los bomberos han rescatado a una mujer que se encontraba en la primera planta, con movilidad reducida, utilizando capucha de rescate”. La intervención requirió especial cuidado, ya que la víctima fue evacuada inicialmente a la terraza como medida de seguridad mientras se controlaba el incendio. Posteriormente, “ha sido trasladada a la calle con seguridad, siendo revisado su estado por los medios sanitarios”, han añadido.

No se tuvo que excarcelar a los agentes

En cuanto a los ocupantes del vehículo policial implicado, no fue necesario realizar labores de excarcelación. No obstante, los efectivos sí tuvieron que intervenir para retirar el coche siniestrado, un vehículo híbrido, supervisando todo el proceso para evitar riesgos adicionales derivados de su sistema de propulsión.

Los bomberos apagando el incendio y el coche siniestrado (Consorcio de Bomberos de Valencia)

Desde el propio Consorcio han querido trasladar también un mensaje de apoyo tras lo ocurrido, señalando que “desde aquí, nuestros ánimos a los compañeros de la Policía Nacional tras la situación vivida”, en referencia al impacto emocional y operativo de un incidente de estas características.

A estas palabras se han sumado desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) que en su cuenta de X, antes Twitter, han escrito que desean “una pronta recuperación a los policías heridos y lamentamos profundamente los daños ocasionados en la vivienda”. “Desde el SUP ponemos nuestro Gabinete Jurídico a vuestra disposición para todo lo que necesitéis”, han añadido, aprovechando la ocasión para solicitar que en el Cuerpo son “una profesión de riesgo”.