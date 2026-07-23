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Ayuso promete ayudas a los afectados por el incendio de Almorox tras evaluar los daños

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Madrid, 23 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Gobierno regional apoyará a los vecinos afectados por el incendio forestal originado en Almorox (Toledo), una vez concluya la evaluación de los daños ocasionados por el fuego en viviendas y parcelas.

Así lo ha manifestado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Cenicientos, donde ha trasladado el apoyo del Ejecutivo autonómico a las personas que han perdido sus propiedades o permanecen temporalmente fuera de sus casas a causa del incendio.

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De las más de 850 hectáreas quemadas, "aproximadamente 600 han entrado en la Comunidad de Madrid, la mayoría de ellas en Villa del Prado y Aldea del Fresno", ha dicho la presidenta.

Ayuso ha señalado que la prioridad en estos momentos es determinar cuántas viviendas y terrenos han resultado afectados, ya que, según ha explicado, todavía se está inspeccionando el estado de los inmuebles para conocer el alcance real de los daños.

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La presidenta ha afirmado que la Comunidad de Madrid actuará "como en ocasiones anteriores", en referencia a la respuesta dada tras la dana que afectó a varios municipios de la región, cuando el Ejecutivo autonómico impulsó la reconstrucción de infraestructuras y ayudas a los damnificados.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de los efectivos del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) y del resto de los servicios de emergencia que participan en la extinción, al destacar que "anteponen su vida para cuidar la de los demás" en unas condiciones marcadas por las altas temperaturas y el viento.

Ayuso ha advertido de que las previsiones meteorológicas para las próximas 24 o 48 horas siguen siendo desfavorables, por lo que el operativo continuará con la "máxima precaución" y un seguimiento constante de la evolución del fuego. EFE

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