La extinción se centran en tres frentes, con preocupación por reactivaciones al norte del embalse de San Juan

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este domingo que la principal preocupación del operativo de extinción se sitúa en el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos trabajan para evitar que las posibles reactivaciones del incendio, unidas al cambio previsto en la dirección del viento, compliquen la evolución del fuego hacia el norte del embalse.

Según ha explicado desde el Puesto de Mando, el dispositivo mantiene abiertos tres escenarios prioritarios de actuación: el frente este, ya consolidado; el frente oeste, donde el objetivo sigue siendo frenar el avance de las llamas y proteger las poblaciones; y la zona norte del embalse de San Juan, donde se concentran ahora buena parte de los esfuerzos para impedir nuevas propagaciones.

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El delegado del Gobierno ha destacado además que las previsiones meteorológicas para este domingo y la jornada del lunes son favorables para las labores de extinción, por lo que ha afirmado que existe una "ventana amplia" para intensificar el trabajo sobre el terreno y aprovechar el esfuerzo extraordinario que están realizando los operativos con el objetivo de vencer "definitivamente" al incendio.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga ese "esfuerzo adicional", continúe actuando con prudencia y responsabilidad, atienda las indicaciones de los servicios de emergencia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se informe únicamente a través de los canales oficiales

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El Gobierno de España mantiene desplegados todos los recursos disponibles, con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de 13 medios aéreos, entre hidroaviones y helicópteros, además de efectivos de la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas y equipos internacionales incorporados para apoyar las labores de extinción.

"Es el mayor despliegue de recursos públicos que hemos tenido nunca en una situación similar", ha subrayado, al tiempo que ha garantizado que el operativo seguirá reforzado hasta controlar definitivamente el incendio.

PRIMA LA SEGURIDAD

Respecto al regreso de los vecinos evacuados, ha insistido en que "prima la seguridad de las personas" y que las restricciones solo se modificarán cuando existan informes técnicos que certifiquen que el retorno puede realizarse con todas las garantías y sin entorpecer el trabajo de los servicios de emergencia.

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En este sentido, ha apelado a la "prudencia, responsabilidad y paciencia" de la ciudadanía y ha pedido seguir únicamente la información difundida por los servicios de emergencis y oficiales de comunicación, sin caer en desinformaciones.

Asimismo, ha indicado que por el momento no está prevista ninguna nueva evacuación y que cualquier decisión dependerá de la evolución del incendio y de la valoración permanente que realizan los servicios de emergencia junto a los alcaldes de los municipios afectados.

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El delegado ha recordado que actualmente permanecen más de 35.000 personas evacuadas, más de 20.000 confinadas y cerca de 3.000 alojadas en los distintos centros de acogida habilitados en 14 municipios de la Comunidad de Madrid.