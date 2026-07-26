Díaz Ayuso pide no empezar con "guerras innecesarias" en estos momentos

Madrid, 26 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este domingo que "no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece".

Tras acompañar a los reyes a uno de los puntos de acogida de vecinos evacuados en Villamanta, Díaz Ayuso ha pedido solidaridad y comprensión con los madrileños, "porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita", ha dicho.

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Ha pedido que no desanimen a la gente, que no enfrenten a los demás y que a los alcaldes tampoco les trasladen lo que no es de su responsabilidad o su culpa.

"Ahí vamos a estar los demás para abrigarles, para ayudarles y nuevamente para animar a los madrileños y al resto de los ciudadanos que viven entre nosotros para que sigan dando ese ejemplo de solidaridad y de acompañamiento en estos momentos", ha resaltado.

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Díaz Ayuso ha querido dar ánimo a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y también a los de la provincia de Ávila, que están devastados.

"Yo entiendo que la paciencia de la gente se irá agotando, el calor sigue, los incendios siguen ahí, la incertidumbre y, por tanto, es lógico que eso esté así, pero los alcaldes son víctimas de esta situación y todos están haciendo lo mejor que pueden su trabajo para a su vez a su vez tirar de sus pueblos", ha apuntado.

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"En dos o tres municipios se hablaba de los toreros y yo pensaba: ¿qué tienen que ver los toreros en todo esto?", ha planteado la presidenta madrileña, que ha añadido: "Se han mandado una serie de mensajes para dividirnos, como si invertir en ganadería no fuera invertir en lo de todos" y hay que pensar que ellos son los primeros que han perdido ganados y tierras.

Para Díaz Ayuso, esto demuestra que no se puede "empezar a enfrentar un sector con otro sector porque todos son víctimas aquí".

En su opinión, en la lucha contra el incendio que afecta a la zona oeste de la Comunidad de Madrid, "la coordinación está siendo buena y tiene que seguir siendo así, porque además esto no ha terminado ni mucho menos. Es que el fuego ni siquiera se ha llegado a apagar".

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Ayuso ha sostenido que las causas de todo esto son múltiples y se ha mostrado partidaria de analizar qué ha ocurrido, cómo se podría haber evitado y, a partir de ahí, trabajar, pero "no enfrentar a los pueblos, que veo que eso es la tendencia en este momento -ha afirmado- y lo entiendo porque la situación es la que es, pero no ayudan nada".

Entre las causas de los incendios, ha citado las temperaturas extremas, el adelanto del verano, la sequía extraordinaria y la presencia de "mucho combustible en el campo", por lo que, desde su punto de vista, hay que hacer políticas forestales para devolver la vida a los pueblos rurales y limpiar los campos.

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También se ha mostrado partidaria de reforzar las penas contra aquellas personas que provocan incendios de manera involuntaria, por descuido o negligencia, o de manera voluntaria.

"Hay tantas causas que ahora mismo tener la respuesta de todo significa que no te quieres responsabilizar de nada", ha añadido. EFE