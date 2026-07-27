Estado de las carreteras de la DGT por los incendios: 52 carreteras continúan cortadas en España

Un camión de bomberos durante las labores de extinción de un incendio forestal en la carretera M-206 (Alberto Ortega / Europa Press)

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Un total de 52 tramos de carretera cortados por los incendios forestales en España afectan a las provincias de Ávila, Madrid, Castellón y Toledo, según los últimos datos registrados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La distribución del corte es desigual entre provincias: Ávila concentra la mayor parte de las restricciones con 18 tramos locales afectados, seguida de Madrid con 16, Castellón con 8 y Toledo con 6. A estas vías se suman 4 carreteras interprovinciales sin circulación, entre ellas la N-403, que conecta Toledo con Ávila y con Madrid; la M-540, entre Villa del Prado (Madrid) y la urbanización Cruz Verde (Toledo); y la M-539, entre Robledo de Chavela (Madrid) y El Quexigal (Ávila).

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Ávila

En la provincia abulense, donde la situación ya es más favorable, los cortes afectan a vías que conectan municipios del entorno de la Sierra de Gredos y los Pinares de Ávila. Entre las rutas sin tráfico figuran la AV-502 entre Navalperal de Pinares y La Atalaya, la AV-503 entre San Bartolomé de Pinares y Cebreros, la AV-504 entre Cebreros y Poblado de Burguillo, y la AV-512 entre Cebreros y El Tiemblo. La lista incluye también la AV-561 en El Hoyo de Pinares, la AV-562 entre Cebreros y El Quexigal, la AV-901 entre Burgohondo y Casavieja, y la AV-902 tanto en el tramo Burgohondo-El Quejigo como en el de Navaluenga-La Rinconada.

Un helicóptero sobrevuela el municipio de Pedro Bernardo, en Ávila, poco antes de que las autoridades ordenaran su desalojo debido a un grave incendio forestal que amenaza la zona. Las imágenes muestran la magnitud del humo y las llamas.

Se añaden la AV-904 entre La Atalaya y Cerro Guisando, la AV-P-308 entre Peguerinos y Las Navas del Marqués, la AV-P-310 en Hoyo de la Guija, la AV-P-703 entre Sotillo de la Adrada y Casillas, la AV-P-705 entre Mijares y Gavilanes, la CL-501 entre Casavieja y Santa María del Tiétar, la CL-505 en los tramos Navalperal de Pinares-La Estación y Las Navas del Marqués, y la N-403 entre La Atalaya y Las Cruceras.

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Madrid

En Madrid, los cierres se extienden por la zona suroccidental de la comunidad. Permanecen cortadas la M-501 entre Colmenar del Arroyo y Venta del Cojo, la M-505 entre Robledondo y Valdemaqueda, la M-507 entre Aldea del Fresno y Venta del Cojo, la M-510 entre Valdemorillo y Dehesa de Hernán Vicente, la M-512 entre Robledondo y Navas del Rey, la M-521 entre Quijorna y Navalagamella, la M-531 entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, la M-533 entre El Alcor y Zarzalejo, la M-535 entre La Cereda y Santa María de la Alameda, y la M-537 en Robledo de Chavela.

El teniente general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos (i) y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d) durante una rueda de prensa en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero (Madrid) este lunes. EFE/ Mariscal

A estas se suman la M-538 entre Santa María de la Alameda y La Paradilla, la M-541 entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, la M-548 entre Cenicientos y Encinar de la Parra, la M-855 entre Navas del Rey y La Rocha, la M-957 entre San Martín de Valdeiglesias y Costa de Madrid, y la N-403 a la altura de San Martín de Valdeiglesias.

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Toledo

En Toledo, la situación mejoró respecto a horas anteriores: el número de carreteras afectadas bajó de 14 a 6. Permanecen sin tráfico la CM-5006 entre Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar, la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar, la CM-543 entre Escalona y Paredes de Escalona, la TO-1385 entre Almendral de la Cañada y Sartajada, la TO-1451 entre Escalona y Paredes de Escalona, y la TO-1560 en Almorox. Entre las vías interprovinciales, la N-403 permanece cortada tanto en el tramo Toledo-Ávila (entre Parque Romillo y La Atalaya) como en el tramo Toledo-Madrid (entre Almorox y San Martín de Valdeiglesias).

Castellón

En Castellón, ocho carreteras del interior provincial siguen sin circulación: la CV-200 entre Almedíjar y Aín, la CV-203 entre Ayódar y Caudiel, la CV-205 entre Tales y Fuentes de Ayódar, la CV-215 entre Algimia de Almonacid y Alcudia de Veo, la CV-219 entre Chóvar y Eslida, la CV-223 entre Nules y Onda, la CV-2261 en La Vall d’Uixó, y la CV-230 entre Azuébar y La Vall d’Uixó.

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