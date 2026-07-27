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La situación en el incendio de Ávila es "bastante más favorable de lo que era"

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Ávila, 27 jul (EFE).- Los trabajos realizados este lunes por el amplio dispositivo desplegado en el incendio del sur de Ávila, el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, han dado frutos, de manera que la situación es "bastante más favorable de lo que era", según los responsables de la extinción.

Este es el resumen realizado por el director técnico de extinción del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), José Luis Gutiérrez, al final de lo que ha calificado como un día "muy complicado".

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Según ha señalado, se trata de un fuego con muchísimo perímetro -160 kilómetros-, que en los próximos días contará, previsiblemente, con reproducciones, pero "gracias a la labor de toda la gente que está trabajando y del esfuerzo de muchas personas hecho hoy, la situación es bastante más favorable de lo que era".

Tras señalar que esta jornada, en la que el humo ha 'invadido' buena parte de la provincia, ha sido "muy complicada", Gutiérrez ha explicado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que las maniobras han sido "muy efectivas".

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"Hemos tenido momentos de gran peligro, sobre todo defendiendo el entorno del puerto de Casillas, la entrada de la Reserva Natural -de Iruelas- y el Castañar de El Tiemblo, y también en el puerto de Mijares", ha descrito el director técnico de extinción del operativo INFOCAL.

Por ello, ha apuntado que estas operaciones "han salido razonablemente bien", de ahí que considere que se puede ser "relativamente optimista, a espera de los vientos" de este martes.

En el repaso de sectores, en el de Mijares, uno de los más complicados, José Luis Gutiérrez ha comentado que han conseguido "asegurar toda la zona al oeste del incendio, con maniobras de fuego técnico y ataque directo".

En el caso del sector sur del Tiétar, la situación ha estado "relativamente tranquila", si bien ha precisado que todo el valle ha tenido pequeñas reproducciones y "un gran trabajo para cerrar con labores de maquinaria y fuego técnico el alto de Casillas", otro de los puntos que más preocupaban en los últimos día, tras 'saltar' el fuego desde el Valle del Alberche al del Tiétar.

En la zona noreste del fuego, en el sector Iruelas-El Tiemblo, Gutiérrez lo considera el más comprometido, debido a "la progresión del fuego que vino desde la zona de Madrid" y que se unió al de Ávila el domingo, dando actualmente "muchos problemas al norte, hacia El Robledo de Chavela y Las Navas del Marqués", que se encuentra confinada por el intenso humo. EFE

agg/jls

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