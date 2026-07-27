El fuego en Madrid disminuye su avance, pero sigue activo y sin estabilizar con 3 frentes

Madrid, 27 jul (EFE).- Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo está al Norte del Pantano de San Juan.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han insistido en pedir a la ciudadanía que siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales. EFE
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