Los incendios han arrasado más de 152.000 hectáreas en España, seis veces más que en 2025

Madrid, 26 jul (EFE).- Tras una nueva jornada marcada por los incendios forestales, la superficie afectada por el fuego desde comienzos de año en España asciende ya a 152.678 hectáreas, cuando hasta ayer sábado eran 131.113 hectáreas, seis veces más que las contabilizadas durante el mismo periodo en 2025 (24.133 hectáreas).

Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), hasta el 26 de julio se han registrado además 32 grandes incendios forestales (GIF), frente a los siete contabilizados en las mismas fechas del pasado año.

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De este modo, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de cuatro respecto a 2025.

En este contexto, el Gobierno ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia nacional por los incendios, que ya estaba activada desde este viernes en la Comunidad de Madrid y en Ávila.

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Los datos sobre superficie afectada y grandes incendios son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026. EFE