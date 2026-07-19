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Julio Iglesias pone a la venta la mansión que adquirió en Piñor (Ourense): una mansión con lago artificial, piscina, 13 baños y 7 dormitorios

El intérprete había adquirido la vivienda al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas y a su esposa Ada Arroyo

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Julio Iglesias pone a la venta su casa en Galicia (Montaje Infobae)
Julio Iglesias pone a la venta su casa en Galicia (Montaje Infobae)

En un inesperado cambio de planes, Julio Iglesias ha decidido dar marcha atrás y poner a la venta la casa que había adquirido hace un año en Piñor (Ourense) tras un arranque de nostalgia. El artista, de hecho, tiene raíces gallegas puesto que su padre, el fallecido Julio Iglesias Puga, nació en esas tierras.

El cantante la compró en su momento porque quería “campo”, según sus propias palabras, y ahora la mansión se encuentra a la venta a través de Lucas Fox, un portal de viviendas de lujo que indica que para conocer el precio de la propiedad hay que contactar.

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Entre prados y alamedas, un lago artifical y piscina, la mansión cuenta con 7 dormitorios y 13 baños y una parcela con una superficie de más de 16.000 metros cuadrados.

Vista aérea de la vivienda que ha comprado Julio Iglesias en Piñor (Ourense). (Brais Lorenzo/EFE)
Vista aérea de la vivienda que ha comprado Julio Iglesias en Piñor (Ourense). (Brais Lorenzo/EFE)

La propiedad cuenta como una casa de piedra “con mucho encanto con total privacidad y con todas las comodidades y detalles”. El intérprete internacional había adquirido al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas y a su esposa Ada Arroyo.

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Además de la vivienda principal, cuenta con dos construcciones auxiliares, una gran piscina y un lago artificial. Cuenta también con terraza, piscina, jardín, jacuzzi, y gimnasio.

Lago artificial de la vivienda que ha puesto a la venta Julio Iglesias (Lucas Fox)
Lago artificial de la vivienda que ha puesto a la venta Julio Iglesias (Lucas Fox)

Además, según explica Lucas Fox la propiedad “ofrece total privacidad y cuenta con jardines exquisitamente cuidados, arbolado y viales interiores de acceso. La vivienda principal está compuesta por una planta baja, una planta semisótano y la planta bajocubierta”.

Casa que pone en venta Julio Iglesias (Lucas Fox)
Casa que pone en venta Julio Iglesias (Lucas Fox)

La conexión de Julio Iglesias con Galicia

“Quiero campo”, confesó el intérprete a la revista ¡Hola! cuando se conoció la compra, confirmando así los rumores que circulaban en las últimas semanas. Según ha explicado al medio, la compra fue casi impulsiva, motivada por una fuerte añoranza de la tierra que inspiró uno de sus temas más icónicos, Un canto a Galicia, con versos cantados en gallego dedicados a “miña terra nai”.

La conexión emocional con Galicia no es nueva. En su juventud, el artista basaba temporadas visitando a sus tíos en la zona. “Es una casa bellísima en mitad del campo. A solo diez kilómetros de donde me crie de niño y visitaba a mis tíos, con cinco o seis años”, ha relatado Iglesias

Ese lazo afectivo fue determinante a la hora de tomar la decisión. “Surgió la oportunidad” y no dudó en aprovecharla, afirma al citado medio. La casa, asegura, estaba en muy buenas condiciones y apenas ha necesitado ajustes: “Solo ha hecho falta una puesta a punto.Está para vivir”.

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