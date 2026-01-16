Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, rompe su silencio y se posiciona tras las acusaciones de agresión sexual hacia su marido

El cantante Julio Iglesias ha roto por fin su silencio y ha lanzado este viernes un comunicado en Instagram en el que rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada, responde "con profundo pesar" a las acusaciones, negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". (Fuente: Europa Press/Instagram)

La reacción pública de Miranda Rijnsburger, esposa de Julio Iglesias, ante las recientes denuncias de agresión sexual que pesan sobre el conocido cantante, ha captado la máxima atención mediática en las últimas horas. El posicionamiento de la pareja del artista, cuya vida juntos ha permanecido siempre lejos de los focos, ha supuesto un nuevo elemento de interés en torno a este caso, que ha generado una notable repercusión tras hacerse públicas las acusaciones.

El interés en la respuesta de Miranda Rijnsburger ha ido en aumento después de que Julio Iglesias negara rotundamente los hechos a través de un comunicado emitido en su perfil de Instagram. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, ha escrito el cantante.

El artista ha mostrado su voluntad de defender su dignidad frente a lo que califica como un grave agravio: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram)

Las reacciones del comunicado de Julio Iglesias

Este mensaje, que ha alcanzado más de 35.000 “me gusta”, ha provocado una avalancha de reacciones por parte de seguidores y personajes conocidos, como Colate Vallejo-Nágera, quien ha comentado “Fuerza, Julio”. También ha destacado el comentario de Cari Lapique: “Ánimo, Julio”.

La respuesta más esperada, sin embargo, ha sido la de Miranda Rijnsburger. La modelo neerlandesa, de 60 años, firma en redes sociales como Miranda Iglesias y mantiene su perfil privado, abierto solo a un círculo reducido de unos 300 seguidores. Tras más de tres décadas de relación con el intérprete y cuatro hijos en común, su posicionamiento era uno de los más buscados desde que elDiario.es y Univisión difundieran las denuncias.

El comentario de Miranda Rijnsburger

Hasta el momento, la información sobre la postura de Miranda Rijnsburger había estado limitada, pero la periodista Paloma Barrientos había afirmado que “la vida matrimonial cotidiana de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger no existe” y que ambos mantenían “una relación distante y discreta”.

Julio Iglesias junto a sus hijos (Instagram)

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho público que Miranda ha dejado un mensaje de apoyo a su marido en el mismo comunicado que Iglesias publicó en Instagram, escribiendo de forma clara y concisa: “A tu lado, siempre”, acompañado de un corazón blanco, un gesto con el que deja claro que respalda la versión del cantante.

La polémica en el plano judicial

En el plano judicial, este jueves ha trascendido que Julio Iglesias ha contratado al despacho del exmagistrado José Antonio Choclán para que asuma su defensa. Choclán, un reconocido abogado penalista, se ha responsabilizado en el pasado de la defensa de figuras mediáticas como Víctor de Aldama, implicado en el ‘caso Koldo’, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

Julio Iglesias rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato y asegura no haber sentido nunca "tanta maldad" (Europa Press)

La polémica ha escalado a raíz de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto esta semana diligencias de investigación en respuesta a la denuncia presentada por dos exempleadas del servicio doméstico de Iglesias, quienes lo han acusado de agresiones sexuales durante su etapa laboral en distintas residencias del cantante en el Caribe.