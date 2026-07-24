España

La tercera ola de calor llega a su fin, pero se mantienen las alertas por temperaturas: aviso rojo en Almería por máximas de 44 grados

Este sábado se producirá una bajada notable en los termómetros, por lo que algunas zonas del país no superarán los 25 grados

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Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)
Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

España dice adiós a su tercera ola de calor del verano, que ha dejado termómetros de hasta 45 grados en distintos puntos del territorio. Este fin de semana se producirá un significativo descenso térmico a nivel general, pero las temperaturas continuarán siendo elevadas en algunas zonas.

Pese a que el aviso especial por ola de calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha finalizado, no lo hacen las alertas por altas temperaturas. De hecho, este viernes Almería se encuentra en nivel rojo (riesgo extraordinario) por máximas de 44 grados en Valle del Almanzora y Los Vélez).

A este aviso se suman otros en doce comunidades autónomas; los vemos por provincias. En nivel naranja (riesgo importante), se encuentran durante esta jornada Málaga, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Albacete, Lleida, Murcia, Navarra y La Rioja. En nivel amarillo, están Huesca, Ibiza y Formentera, Menorca, Burgos, Cuenca, Barcelona, Girona, Álava, Alicante, Valencia y Ceuta.

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Vista de la playa de Cala Cortina, Cartagena, este miércoles. (EFE/Marcial Guillén)
Vista de la playa de Cala Cortina, Cartagena, este miércoles. (EFE/Marcial Guillén)

Bajada de las temperaturas el fin de semana

A partir de hoy, el mercurio descenderá en buena parte del país, dejando valores normales o incluso frescos para la época del año el sábado. Esta bajada de las temperaturas se notará especialmente en el oeste peninsular y en el Mediterráneo, mientras que en el Alto Ebro y en las islas Baleares se espera que suban un poco.

Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha indicado que “continuará el calor intenso durante el día en el este peninsular y el archipiélago balear”. Así, será posible alcanzar los 38-40 grados en amplias zonas; incluso en la ciudad de Zaragoza se prevé llegar a los 42.

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Por su parte, el ambiente será frescos en puntos como Badajoz, que se quedará en 32 grados, y Salamanca, con 30. “Este día aumentará la inestabilidad en Galicia y Asturias, con posibles chubascos fuertes por allí. Por la tarde, de nuevo se formarán tormentas en el este, tormentas muchas de ellas secas, aunque serán más aisladas que en días anteriores”. De hecho, el Principado de Asturias, Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón se encuentran este viernes en alerta por posibles tormentas.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

La bajada acusada de las temperaturas llegará el sábado y afectará a la mayor parte de la Península y Baleares, salvo en la costa mediterránea, donde subirán. “Será el primer día prácticamente de todo el verano, lo que llevamos de verano, en el que estas temperaturas estarán por debajo de lo normal en amplias zonas”, explica el portavoz de la Aemet.

Por ejemplo, en ciudades como Ávila o Segovia no se pasará de los 25 grados, en Madrid se alcanzarán solo unos 30 grados y en Badajoz y Sevilla las máximas se quedarán en 32 grados. “En el Mediterráneo, en cambio, seguirá el calor, tanto diurno como nocturno. Seguirán las noches tórridas y las máximas incluso podrán llegar a 40 grados en Murcia”.

Esta tregua de las temperaturas, sin embargo, se espera que sea breve. Ya a partir del domingo comenzarán de nuevo a subir las temperaturas y España experimentará otra vez un calor muy intenso durante la próxima semana, por lo que volverá a ser necesario sacar el abanico.

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