Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”

Antes y después de Luis de la Fuente, seleccionador español (Sevilla FC / REUTERS / Montaje Infobae)

Las tiendas de todo el país ya preparan sus almacenes para recibir las nuevas camisetas de la Selección española con una segunda estrella coronando el escudo. El gol de la victoria sobre Argentina fue de Ferran (“el de todo un país”, matizaría a la prensa el delantero del FC Barcelona), pero el cerebro de la misión -ganar esta Copa del Mundo- estaba a varios metros, cerca del banquillo: Luis de la Fuente.

La de De la Fuente es una historia de éxito, pero, sobre todo, de constancia y disciplina. “Trabajo, trabajo y trabajo. Ser disciplinado. Yo siempre hablo de valores, disciplina y capacidad de esfuerzo y sufrimiento. Esa es mi dieta”, diría en una entrevista para Relevo. Una constancia que sufrió especialmente justo antes de entrar en la Federación, cuando llevaba 18 meses en paro y los que definió como “los momentos más duros como entrenador y como persona”.

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El riojano, natural de Haro, ha sabido trasladar esa disciplina no solo a la Roja para granjearle a España un segundo Mundial masculino, sino también a su propia vida. “Para mí el deporte es una forma de vida, más allá de verme mejor o peor. Me han educado así, hago deporte desde que tengo uso de razón y ahora sé que sin deporte no podría vivir”, explicaba.

Es precisamente su rutina de entrenamiento -más bien, sus resultados- uno de los aspectos que más ha llamado la atención del míster este Mundial. Más aún si se compara su aspecto físico con el de hace unos años, con una fotografía que se ha viralizado de su etapa como entrenador de la cantera del Sevilla FC, equipo donde él mismo jugó.

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Luis De La Fuente y Lamine Yamal durante el entrenamiento (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

El espectacular cambio físico de Luis de la Fuente

Sin embargo, el desarrollo de la musculatura de Luis de la Fuente no se debe únicamente a las horas que ha pasado en un gimnasio. “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”, señala el entrenador personal Javier Reig, Director y entrenador personal de Fitness& Coach, en una entrevista con Infobae.

Para quienes aspiran a tener un físico como el del seleccionador español, “deberían entrenar tres o cuatro veces a la semana fuerza como mínimo, y dentro de esas rutinas de fuerza incluir ejercicios multiarticulares como pueden ser sentadillas, press de hombro, zancadas... y muchos más”. Esos mismos habría que “combinarlos con ejercicios más aislados como pueden ser curl de bíceps, extensión de tríceps... ejercicios más que trabajan músculos más pequeños”.

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El ejercicio de fuerza que lleva a cabo Luis de la Fuente es vital para todos los grupos de población, no solo para deportistas. A medida que envejecemos, perdemos masa muscular y, con ello, la fuerza. “El ejercicio de fuerza es fundamental para prevenir lesiones, para aumentar la masa muscular y la densidad ósea. Es decir, es esencial para cualquier persona, ya sea que busque rendimiento o estética, y sobre todo fundamental para la salud”, añade Reig.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, dedica unas emotivas palabras a sus 26 jugadores durante la celebración. Resalta su calidad humana y futbolística, calificándolos como "los mejores del mundo" y reitera su lema: "Juntos somos más fuertes".

Un estilo de vida marcado por la disciplina

Todos estos ejercicios de fuerza han de realizarse sin olvidar otros aspectos fundamentales para una buena salud, como una dieta variada y equilibrada y un descanso adecuado. “Se nota que Luis de la Fuente dedica mucho tiempo al gimnasio diariamente, Más que mucho tiempo, es muy, muy constante y además lo combina con un estilo de vida saludable, descanso y muy buena alimentación, que al final es como se ven los resultados”, cuenta el entrenador personal.

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Las horas en el gimnasio, la dieta sana y el respeto por las horas de sueño responden a ese valor del que hablaba el seleccionador: disciplina y constancia. De hecho, para el entrenador de Fitness&Coach, estos dos factores son los más importantes para obtener resultados. “No sirve de nada entrenar tres horas un día y luego tirarte sin entrenar una semana. Más vale poco y todos los días o cada dos días que hacer mucho un día y dejarse sin entrenar”, expone.

Como recomendación, Reig considera clave que no pasen más de dos o tres días sin entrenar. “Como bien dice Luis de la Fuente, la constancia y disciplina es fundamental si quieres obtener resultados”, concluye.

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