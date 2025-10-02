España

Así es como se curaba un resfriado común en la Edad Media: “La medicina era mitad ciencia, mitad creencia”

La medicina en la Europa medieval avanzaba lentamente por las restricciones de la Iglesia y las prácticas anticuadas

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Los resfriados en la Edad
Los resfriados en la Edad Media se curaban con "hierbas y mucha fe"

Si hay algo que caracterizó a la Edad Media fueron dos grandes epidemias: la de Justiniano y la peste negra. De hecho, los estragos que dejó en la sociedad europea esta última abrirían la puerta a la Edad Moderna. Otras enfermedades, como la lepra y la sífilis, también estuvieron presentes en este tiempo.

Sin embargo, no todas las infecciones eran tan letales como la peste negra, puesto que el resfriado común ya era conocido por nuestros antepasados. En Europa, los conocimientos sobre medicina eran muy limitados, ya que muchas de las prácticas necesarias para avanzar en la investigación estaban prohibidas por la Iglesia, como la disección de cadáveres.

“En la Edad Media un resfriado no se curaba con unos comprimidos, se curaban con hierbas y mucha fe”, cuenta la farmacéutica Irene González. Algunos manuscritos medievales que han sobrevivido hasta llegar a nosotros relatan que, para tratar el resfriado, se recomendaban infusiones de manzanilla, tomillo y salvia. “Además, aconsejaban acompañarlo con vino caliente, con canela y clavo, porque decían que equilibraba los humores fríos”.

Fueron los médicos hipocráticos de la Antigua Grecia quienes desarrollaron la teoría de los humores, que postulaba que el cuerpo humano se componía de cuatro humores: sangre, bilis negra, flema y bilis amarilla. Cada uno de ellos poseía una cualidad de los elementos físicos (aire, tierra, agua y fuego). "De esta forma, la sangre es caliente y seca como el aire y aumenta en primavera; la bilis negra, cálida y húmeda como la tierra y aumenta en otoño; la flema, fría y húmeda como el agua y aumenta en invierno, y la bilis amarilla, fría y seca como el fuego y aumenta en verano", escribe el divulgador Pedro Gargantilla en la revista Muy Interesante en su número sobre Historia de la Medicina.

“Para acompañar todo esto, algunos ya llegaban a poner una bolsita con hierbas colgada para alejar los malos aires. Pero bien, hoy sabemos que el resfriado está producido por un virus y que lo ideal es descanso e hidratación. Pero en la Edad Media la medicina era mitad ciencia, mitad creencia”, concluye la farmacéutica.

Cómo se cura un resfriado en la actualidad

El resfriado común no tiene cura, pero suele mejorar por sí solo en un plazo de 7 a 10 días. Durante ese tiempo, lo más recomendable es cuidar al cuerpo para favorecer la recuperación. La Clínica Mayo recomienda el descanso, la hidratación abundante, el uso de humidificadores y los enjuagues nasales con solución salina como medidas sencillas y efectivas para aliviar los síntomas. Conviene recordar que los antibióticos no sirven contra los virus, por lo que su uso no está indicado en estos casos.

Para controlar el dolor de garganta, la fiebre o el malestar general, los analgésicos de venta libre son una opción tanto para adultos como para niños, aunque con precauciones específicas en los más pequeños.

El peligro de automedicarse cuando tienes un resfriado y tirar de Gelocatil Gripe o Frenadol Descongestivo: “Hay riesgo de infarto”

Los descongestionantes nasales en forma de espray o gotas pueden ser útiles en adultos, pero solo durante un máximo de cinco días para evitar el efecto rebote. En el caso de los niños, no se recomiendan antes de los seis años y deben utilizarse únicamente bajo supervisión médica.

Temas Relacionados

ResfriadoVirusEnfermedades respiratoriasEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Legend of the Seas, el crucero más grande del mundo, ya flota en el mar: han hecho falta 140 piscinas olímpicas

Este buque lleno de lujo comenzará a operar en 2026

Legend of the Seas, el

La pintura temporal que es perfecta si vives de alquiler: para suelos, muebles y paredes y solo hay que despegar

La firma Glasst presenta Unpaint, un recubrimiento biodegradable que se aplica como pintura y se retira como una lámina, ideal para inquilinos, museos o decoraciones temporales

La pintura temporal que es

Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’ la conversación recurrente que mantiene con su hermano José Fernando

La joven es una de las concursantes de ‘Supervivientes All Stars 2′, donde se está sincerando sobre su familia

Gloria Camila desvela en ‘Supervivientes’

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es lo que hago para que los niños de 2 a 4 años me hagan caso”

A esta edad, la mayoría de los niños comienzan a explorar los límites de la autoridad de sus padres, por lo que conviene tener en cuenta ciertas estrategias

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Esto es

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

La ‘vuelta al cole’ impulsa el mercado laboral y la construcción y el sector servicios reducen el desempleo

El paro baja en 4.846
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de la

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

Demasiadas obras para Madrid: el “caos” de la superficie provoca las aglomeraciones bajo tierra con 2,5 millones de usuarios cada día en el Metro

La Agencia Española de Protección de Datos renueva las actividades de “salud laboral” de sus empleados: 7.792 euros para clases de yoga y meditación

ECONOMÍA

El paro baja en 4.846

El paro baja en 4.846 personas y la afiliación suma 31.462 en septiembre, marcando cifras récord desde 2007

Un español que ha trabajado de camarero en Alemania explica cómo fue la experiencia: “Ganas más de 2.200 euros limpios al mes”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

El ‘techo de cristal’ persiste: las mujeres solo ocupan un 22% de los puestos directivos en España

Cambio de euro a dólar hoy 2 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”