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Tomar vitamina C afecta directamente a tu estado de ánimo, según varios estudios

Es un nutriente clave para cuidar nuestra salud mental

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Consulta médica. (Freepik)
Consulta médica. (Freepik)

La felicidad es uno de los factores más determinantes para nuestra salud mental y, por este motivo, la mayoría de personas la buscan. Lo cierto es que, aunque no existe una fórmula mágica para alcanzarla, hay ciertos hábitos que nos pueden ayudar a ello.

Según explica la organización Mayo Clinic, hay varios estudios que determinan que la vitamina C tiene un gran impacto en nuestro bienestar emocional. El vínculo entre la vitamina C y el estado de ánimo puede resultar sorprendente, pero la ciencia sugiere que no es trivial.

Las personas con deficiencia de esta vitamina suelen experimentar fatiga, irritabilidad o incluso síntomas de depresión, y varios estudios han mostrado que aumentar sus niveles de vitamina C puede traducirse en una notable mejora de su bienestar emocional.

Además de los hallazgos sobre la deficiencia, algunos estudios han mostrado que incluso quienes no presentan niveles bajos de vitamina C pueden beneficiarse de su consumo. Diferentes ensayos clínicos controlados indican que la suplementación con vitamina C puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad.

Otros análisis observacionales sugieren que un consumo adecuado de vitamina C se asocia con un menor riesgo de síntomas depresivos y un mejor estado de ánimo en la población general, aunque se necesita más investigación para establecer relaciones de causa y efecto más precisas. En cualquier caso, estos resultados refuerzan la idea de que mantener niveles óptimos de vitamina C es un componente útil dentro de un estilo de vida saludable y equilibrado.

Alimentos ricos en vitamina C y cantidad diaria recomendada

Para mantener un aporte adecuado de vitamina C, la forma más natural y recomendable es a través de la alimentación. Entre las frutas y verduras con mayor contenido de vitamina C destacan las cítricas, como naranjas, mandarinas, limones y pomelos, que aportan además un sabor refrescante y natural.

Los kiwis y las fresas también son excelentes fuentes, con un alto contenido de vitamina C y antioxidantes que benefician la salud. Los pimientos, tanto rojos como verdes, contienen incluso más vitamina C que algunas frutas cítricas. Por su parte, el brócoli y las coles de bruselas ofrecen vitamina C junto con fibra y otros nutrientes esenciales para una alimentación equilibrada.

La cantidad diaria recomendada de vitamina C para adultos es de aproximadamente 75 mg para mujeres y 90 mg para hombres, aunque este valor puede variar según edad, estado de salud y estilo de vida. Es importante no superar los 2.000 mg diarios, que es el límite tolerable máximo, especialmente si se consumen suplementos.

Más allá de su impacto en la salud mental, la vitamina C juega un papel clave en el sistema inmunológico, ayudando a protegernos frente a infecciones y favoreciendo la cicatrización de heridas.

Incorporarla de manera regular en la dieta contribuye no solo a mejorar el bienestar emocional, sino también a mantener un organismo más resistente y equilibrado. Para aprovechar sus beneficios, se recomienda combinar diferentes fuentes de vitamina C a lo largo del día y, si tu médico lo estima, tomar suplementación para llegar a los niveles necesarios.

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