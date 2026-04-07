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El Palacio de Marivent se renueva: medio millón de euros para devolver el esplendor a la residencia veraniega de los reyes Felipe y Letizia

Tras 25 años sin una reforma integral, el Govern balear inicia trabajos de restauración y mejora para preservar la residencia histórica del verano real en Mallorca

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Los reyes Felipe VI y Letizia, y la reina Sofía, reciben a las autoridades de las Islas Baleares en el Palacio de Marivent (Raúl Terrel / Europa Press)
Los reyes Felipe VI y Letizia, y la reina Sofía, reciben a las autoridades de las Islas Baleares en el Palacio de Marivent (Raúl Terrel / Europa Press)

El Palacio de Marivent, uno de los lugares más emblemáticos ligados a la Familia Real Española, está a punto de iniciar una ambiciosa reforma que cambiará por completo su imagen y funcionamiento. Tras más de dos décadas sin obras significativas, el Govern balear ha aprobado una inversión de medio millón de euros para reparar y mejorar este icónico edificio, ubicado en el acantilado de Cala Major, y sus instalaciones anexas.

Las obras, que arrancarán el 15 de abril y se extenderán hasta finales de 2026, se enfocarán en aquellas zonas del palacio más deterioradas por el paso del tiempo y la exposición constante al clima mediterráneo.

El Palacio de Marivent en una imagen de archivo. (Raúl Terrel / Europa Press)
El Palacio de Marivent en una imagen de archivo. (Raúl Terrel / Europa Press)

Según la memoria justificativa del proyecto, a la que ha tenido acceso este diario, los trabajos “van más allá de las tareas de mantenimiento anual” y buscan reponer “instalaciones obsoletas o deterioradas” para garantizar la seguridad y comodidad de los residentes.

Un edificio histórico en plena renovación

Construido entre 1923 y 1925 por encargo del pintor Juan de Saridakis y su esposa, Laura Mounier, el palacio fue diseñado por el arquitecto Guillem Forteza. Originalmente una mansión privada, pasó a manos de la Diputación de Palma en 1966 y siete años más tarde se convirtió en residencia estival de los entonces príncipes Juan Carlos y Sofía. Actualmente, es el refugio de verano del rey Felipe VI y la reina Letizia, así como de la reina Sofía, quien también suele visitarlo junto a la infanta Cristina durante sus estancias mallorquinas.

El plan de renovación incluye la reparación de las fachadas y terrazas, la sustitución de baldosas cerámicas deterioradas, la restauración de piezas ornamentales y balaustradas en riesgo de desprendimiento, así como la atención a humedades y fisuras detectadas en la torre y las terrazas de la primera planta. Asimismo, se renovarán los muros exteriores, los caminos de acceso y empedrados de los edificios anexos, incluyendo Son Vent, Barlovento, Embat y Sotavento.

Un punto central de la reforma serán las piscinas de Marivent y Son Vent. Ambas requieren sustitución de maquinaria, reparación de bordes y pavimentos erosionados, y mejora de los vestuarios y sistemas de bombeo. Los jardines, joya del palacio con 12 esculturas de Joan Miró, también recibirán especial atención: se actualizará el sistema de riego, se colocarán nuevos focos y se repararán las canalizaciones afectadas por raíces y antigüedad.

La Familia Real al completo en la recpeción del Palacio de Marivent Europa Press Reportajes / Europa Press 04/8/2025
La Familia Real al completo en la recepción del Palacio de Marivent del año 2005. (Europa Press)

A pesar de los desperfectos acumulados, fuentes oficiales subrayan que la residencia mantiene unas condiciones “relativamente buenas de habitabilidad”. Sin embargo, la combinación de años sin reformas y el efecto constante del clima ha hecho que las mejoras sean urgentes.

La reforma, además de devolver al Palacio de Marivent su esplendor original, permitirá modernizar las instalaciones para el confort de los reyes y garantizar la seguridad del público que visita partes de los jardines abiertas al público. Así, la residencia histórica se prepara para recibir a la familia real y a sus invitados con todas las comodidades necesarias para los meses de verano, manteniendo intacto su carácter mediterráneo y elegante, símbolo del legado histórico de la monarquía en Mallorca.

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