España

Este es el precio de la luz en España para este 24 de julio

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este viernes 24 de julio. También ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

Precio de la luz

Día: 24 de julio

Precio medio: 110.99 euros por megavatio hora

Precio máximo: 190.93 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.28 euros por megavatio hora

El precio de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 184.5 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.9 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.31 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 171.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 178.98 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 182.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 184.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.66 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 0.28 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.43 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 55.52 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 110.13 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 183.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 190.93 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.48 euros por megavatio hora.

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