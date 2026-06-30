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Los expertos explican por qué el aburrimiento es bueno para el cerebro y la creatividad

El primer beneficio directo que destacan es la capacidad para relajar el sistema nervioso y reducir el estrés

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Cómo gestionar el aburrimiento de forma de sanar. (Istock)
Cómo gestionar el aburrimiento de forma de sanar. (Istock)

En un mundo hiperconectado, la sola idea de aburrirse resulta casi imposible. El aburrimiento, la mente humana y el bienestar se entrecruzan en una paradoja: las herramientas digitales ofrecen distracción permanente, pero los especialistas señalan que la ausencia de estímulos puede ser justo lo que el cerebro necesita. Según expertos consultados por la revista Real Simple, ese “vacío” tan temido puede transformarse en una fuente de beneficios psicológicos y emocionales.

Adultos y niños, frente a cualquier atisbo de vacío, recurren al teléfono o buscan alguna actividad. Lisa Thomson, terapeuta familiar, explica que “el aburrimiento no es un problema que haya que resolver”, sino un estado natural del cual se ha aprendido a huir. Esta reacción se ha acentuado en la era digital, cuando basta un toque sobre la pantalla para llenar cualquier espera o silencio. Sin embargo, Thomson sostiene que “nos vendría bien más tiempo libre”, una recomendación que va en contra de los hábitos modernos de consumo instantáneo de información y entretenimiento.

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Rebecca Boone, consejera de salud mental y directora clínica, suma otra perspectiva: muchas veces la incomodidad que genera el aburrimiento es el sistema nervioso adaptándose a la ausencia de exigencias. “A veces, lo que sentimos como una incomodidad por aburrimiento es en realidad nuestro sistema nervioso adaptándose a la ausencia de exigencias constantes”, señala. Así, el aburrimiento deja de ser visto como una amenaza y comienza a percibirse como una oportunidad para la regulación emocional y mental.

El aburrimiento como herramienta de recuperación y creatividad

El primer beneficio directo que los expertos destacan es la capacidad del aburrimiento para relajar el sistema nervioso. Durante los periodos de menor estimulación, el cuerpo y la mente transitan de un estado de alerta a uno más tranquilo. Boone explica que “no hacer nada permite que el sistema nervioso pase de su estado de ‘lucha o huida’ a un estado más tranquilo de descanso y digestión”. Esta transición favorece la recuperación integral del organismo, especialmente en contextos donde la sobreestimulación es la norma.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

El aburrimiento también promueve el descanso cerebral. Descansar de las pantallas y las notificaciones ayuda a recuperar la concentración y la atención sostenida. Boone afirma que “la estimulación constante puede ser mentalmente agotadora porque nuestra atención se ve continuamente dispersa” y subraya que los periodos de aburrimiento intencional permiten que los recursos cognitivos se repongan. Es frecuente que, tras un rato de inactividad, surja una sensación renovada de alerta y disposición para enfrentar nuevas tareas.

La creatividad se ve igualmente impulsada por el aburrimiento. Lisa Thomson menciona la activación de la red neuronal por defecto, un sistema cerebral asociado con la imaginación y la resolución creativa de problemas. “Cuando dejamos de consumir información, el cerebro empieza a conectarla”, sostiene. Por eso, muchas personas reportan tener ideas originales mientras caminan, se duchan o simplemente dejan la mente divagar.

Cómo practicar el aburrimiento

El aburrimiento también abre la puerta a la introspección. Boone explica que no se trata solo de no tener nada que hacer, sino de un desajuste entre la atención y el entorno. “El aburrimiento surge cuando no estamos involucrados, estimulados o conectados de manera significativa con lo que estamos haciendo en ese momento”, indica. Este estado puede revelar necesidades emocionales insatisfechas, como la soledad o la falta de interés en ciertas relaciones o actividades. Katie Rose, trabajadora social clínica, agrega que el aburrimiento puede ser una señal para revisar valores e intereses personales: si alguien se aburre en el trabajo o en un grupo social, podría ser un indicio de que esos espacios han dejado de satisfacer necesidades profundas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mejor forma de aprovechar el aburrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también remarcan que aprender a tolerar el aburrimiento fortalece la resiliencia emocional. Rose afirma que la exposición constante a estímulos dificulta la gestión de emociones incómodas, mientras que la capacidad de permanecer en la quietud incrementa la tolerancia a la incertidumbre.

Para incorporar estos beneficios en la rutina diaria, Thomson sugiere prácticas simples: dejar el teléfono en casa durante un paseo corto, esperar unos minutos en silencio antes de entrar a una tienda, o evitar revisar redes sociales al hacer fila. Incluso diez minutos al día sin dispositivos pueden marcar la diferencia. El objetivo no es aburrirse por aburrirse, sino crear espacio para la reflexión y la recuperación mental, como concluyen los especialistas consultados por Real Simple.

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