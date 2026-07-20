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El incendio de La Mierla (Guadalajara) se acerca a Castilla y León e incrementa la amenaza en la comunidad junto con los de Brieva y Monsagro

La propagación de las llamas en Guadalajara ya ha arrasado con 26.000 hectáreas y la acumulación de humo ha desalojado 32 pueblos

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El incendio está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones
El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" (EFE/Nacho Izquierdo)

El avance del incendio forestal desatado en La Mierla (Guadalajara) ha obligado a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en la provincia de Soria. Dentro de la provincia castellano-manchega, la propagación de las llamas que ya han arrasado con 26.000 hectáreas y la acumulación de humo han llevado a establecer la alerta máxima en varias localidades, provocando la evacuación de 32 localidades.

Tal y como ha confirmado el equipo de extinción del incendio, por el momento, se encuentra “fuera de su capacidad de extinción” y está lejos de ser controlado. Pero a esto hay que sumar también otra amenaza para Castilla y León por los siniestros activos en Brieva (Segovia) y Monsagro (Salamanca).

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Desde el pasado sábado, Castilla y León colabora de manera coordinada con el dispositivo INFOCAM de Castilla-La Mancha, movilizando medios terrestres y aéreos en las labores de extinción en Guadalajara. En la jornada de hoy, dos convoyes de recursos procedentes de Soria y Segovia se han integrado en la lucha contra el fuego, mientras el operativo INFOCAL de la comunidad ha reforzado su despliegue tanto en apoyo a la extinción en territorio manchego como en acciones preventivas para proteger a la población soriana.

El incendio está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones
El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" (EFE/Nacho Izquierdo)

Soria se prepara para la posible llegada del fuego

Debido al avance del incendio en La Mierla, Retortillo (Soria) tiene “una amenaza seria para la población”, según el comunicado difundido por la Junta de Castilla y León.

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Por este motivo, la administración ha adoptado algunas medidas preventivas, como la preparación ante una posible evacuación si las condiciones empeoran, especialmente en Barcones, Arenillas, Retortillo de Soria y Lumías (Berlanga de Duero). Además, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), presidido por la delegada territorial de Soria, Yolanda de Gregorio, mantiene reuniones periódicas para evaluar la evolución de los focos y ajustar la respuesta.

El análisis de los técnicos del operativo apunta a que las condiciones meteorológicas, la dirección del viento y la velocidad de propagación podrían permitir la entrada del incendio en Soria a través de un frente amplio situado entre Barcones y Retortillo. La evolución del fuego dependerá de la meteorología y de la eficacia de las labores de extinción. Por el momento, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) para reducir los tiempos de intervención, según ha podido saber Europa Press.

El incendio está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones
El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" (EFE/Nacho Izquierdo)

El refuerzo del dispositivo también incluye el despliegue de maquinaria pesada y convoyes terrestres procedentes de otras provincias de Castilla y León, así como la presencia de técnicos del Centro Autonómico de Mando, la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y la Unidad de Planificación y Análisis, junto a un puesto de mando de Protección Civil para reforzar la coordinación operativa en la zona afectada.

Como parte de la estrategia de prevención, la administración autonómica ha contactado con organizaciones profesionales agrarias y agricultores voluntarios, quienes colaboran con tractores en la apertura de fajas de defensa en puntos estratégicos para frenar el avance del fuego hacia los núcleos habitados, según la información de EFE.

Incendio de Brieva, Segovia (JCYL)
Incendio de Brieva, Segovia (JCYL)

Segovia y Salamanca también se sofocan con las llamas

La comunidad ha llegado a su máxima tensión al afrontar otros dos incendios simultáneos en Brieva (Segovia) y en Monsagro (Salamanca). El primero de ellos se ha declarado esta tarde a las 15:29 horas que ha obligado a la Junta a activar el IGR2 tras considerar el peligro para la población y los bienes en la zona. Además, la Consejería de Medio Ambiente y Energía ha anunciado que en el lugar trabajan 26 medios, entre técnicos, agentes medioambientales, cuadrillas terrestres, autobombas, helicópteros e hidroaviones, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del fuego.

Mientras, el incendio de Monsagro se encuentra de momento en el nivel de riesgo en 1, tras afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada en la comarca de La Alberca. El operativo desplegado incluye agentes medioambientales, celadores, cuadrillas terrestres, autobombas, brigadas ELIF y medios aéreos.

La coincidencia de estos tres incendios ha obligado al operativo INFOCAL a priorizar la vigilancia y la prevención en los términos municipales afectados, sin descuidar la colaboración con INFOCAM en Guadalajara, según han confirmado las autoridades a EFE. Así, desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado, se mantiene la alerta sobre la evolución de los incendios. Las autoridades informaron que se prevén nuevas reuniones para definir los pasos a seguir en función del comportamiento del fuego y las condiciones meteorológicas.

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